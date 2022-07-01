Olay, 29 Haziran Çarşamba günü Gebze’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’na (TCDD) ait 450 bin değerindeki bakır kablolar çalındı. Hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin S.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli S.K., çaldığı kablolarla birlikte polis ekipleri tarafından yakalındı. Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
01 Tem 2022 - 11:23- Asayiş Güncelleme: 01 Tem 2022 - 11:26
TCDD’ye ait 450 bin lira değerindeki bakır kabloları çaldı
Gebze'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’na (TCDD) ait 450 bin lira değerindeki bakır kabloları çalan şüpheli yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.