CHP’li Başkan Kaya: Bugüne kadar en az 6 bin 500 kadının hayatına bire bir dokunduk

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) 81 ilde ‘YaşamHak’ projesi ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Kocaeli’de İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve il yöneticileri CHP il binasında bir araya geldi.

“YAŞAMHAK ADINI VERDİK”

Ortak açıklamayı okuyan Kaya şu ifadelere yer verdi; “Bildiğiniz gibi kadına yönelik şiddet ile mücadele etmek amacıyla 5 Aralık 2020 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, İstanbul Sözleşmesi’nin bir maddesini hayata geçirdik. Genel Merkezimizde 'Alo Şiddet' hattı kurduk. Yaşama hakkının en temel hak olduğundan yola çıkarak projemize 'YaşamHak' adını verdik. 444 82 85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri sunuyoruz. Şiddet gören kadınların karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde, adliyelerde yanlarında oluyoruz.

“6 BİN 500 KADININ HAYATINA BİREBİR DOKUNDUK”

Kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını, mağdurlar ve aileleri ile dayanışma içinde takip ediyoruz. Şiddet mağduru çocuklara eğitim ve burs desteği verilmesine katkı sağlıyoruz. Projemiz kapsamında sivil toplum örgütleri, meslek odaları, barolar ve yerel yönetimlerle 100’ü aşkın protokol imzaladık. Bugüne kadar en az 6 bin 500 kadının hayatına bire bir dokunduk. Kadınların şiddet sarmalından kurtulmasına, ailelerin duruşma salonlarında yalnız kalmamasına ve çocukların eğitim hakkına ulaşmasına vesile olduk.

“TEDİRGİN OLMAYAN TEK BİR KADIN BİLE YOK”

5 Aralık 2021 tarihinde size duyurduğumuz gibi YaşamHak mobil uygulamasını da hayata geçirdik. Böylece mağdurlara bir tuş yakınlığında olduk. Uygulama sayesinde, en yakın mesafedeki kadın kolları yöneticilerimizle bağlantı kurmalarını, hakları konusunda bilgi almalarını sağladık. Gerektiğinde kolluk kuvvetlerini harekete geçirdik. Şimdi yeni bir uygulama ile projemizi daha da güçlendiriyoruz. Kendini güvende hissetmeyen tüm kadınlar için harekete geçiyoruz. Biliyoruz ki; bu memlekette sokakta yalnız yürürken arkasında ayak sesleri duyduğunda tedirgin olmayan tek bir kadın bile yoktur. Otobüste, dolmuşta son yolcu olarak kaldığında ürkmeyen bir kadından bile söz edemeyiz. Ne acı değil mi? Her kadın kendini Özgecan Aslan’ın veya Başak Cengiz’in yerine koymuştur…

“ÜRKEN TÜM KADINLARA SESLENİYORUM”

YaşamHak projemiz kapsamında, artık şiddet mağduru kadınların yanı sıra kendini güvende hissetmeyen kadınlara da çare olacağız. Toplu taşımada, sokak lambasının yeterli olmadığı bir yerde ya da yalnız yürürken ürken tüm kadınlara sesleniyorum: Yalnız Değilsin, Biz Varız! 444 82 85 numaralı hattımızda size eşlik edecek olan bir kız kardeşiniz var. Kendinizi güvende hissetmediğiniz her yerde telefonun diğer ucundan size destek olacağız. Bir olumsuzluk yaşandığında kolluk kuvveti ile doğrudan iletişime geçerek, can ve mal güvenliğinizin sağlanmasını temin edeceğiz.

“VAZGEÇMİYORUZ, VAZGEÇMEYECEĞİZ”

İstanbul Sözleşmesi hukuksuz bir kararla fesih edildiğinden bu yana en az 500 kız kardeşimiz katledildi. Muğla’da okuyan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katili ceza indirimi ile ödüllendirildi. Bu karar vicdanları sızlattı ve çok tartışıldı ama şunu biliyoruz ki sözleşmeden tek taraflı çıkıldıktan sonra böyle çok sayıda karar alındı. Katillerin iyi hal ve haksız tahrik indirimi ile ödüllendirildiği bu davaların tümü İstanbul Sözleşmesi fesih edildikten sonra sonuçlandı. Tam da bu nedenle İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. AKP Hükümeti’nde kadınların payına düşen; yoksulluk, şiddet ve ölümdür! Biz bu çarkı tersine çevirmeye kararlıyız. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle örgütlenme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki seçimlerin biz kadınlar için hayati öneme sahip olduğunu çok iyi biliyoruz.

“BİZE KATILIN”

Buradan herkese çağrı yapıyoruz: Bize katılın! Bu seçim, yaşam hakkımızı gasp eden tek adama bir yanıt olmalıdır. Yaşam hakkınızın tek adamın iki dudağı arasına sıkışmamasını istiyorsanız; bize katılın. Yoksulluk ve yoksunluğun derinleşmesi yerine sosyal devletin size kol kanat germesini istiyorsanız; bize katılın. Torpillilerin saltanatı yerine liyakatli kadrolar istiyorsanız; bize katılın. Saray iktidarı yerine millet iktidarı istiyorsanız; bize katılın. Sevgili kız kardeşlerim, İlk seçimlerden sonra; kâbus bitecek; özgürlük gelecek! kâbus bitecek; huzur gelecek! kâbus bitecek; demokrasi gelecek! kâbus bitecek; adalet gelecek! kâbus bitecek; eşitlik gelecek!”