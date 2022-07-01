Vali Yavuz’a Kamu Yönetimi ders kitabı bıraktılar

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Valiliğinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Koca bir imparatorluk dağıldı küçük bir karaya sıkıştık” dedi. Yavuz konuşmasının devamında, “Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da hala bu ülkede devletin ideolojisi İslam’dır. Bu ülkede azınlıklar sadece ve sadece gayrimüslimlerdir” demişti. Vali Yavuz’un sözlerine tepki yağmaya devam ediyor. Vali Yavuz’a bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, “Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasal düzene aykırı açıklamalar yapan Kocaeli Valisi derhal görevden alınmalı ve hakkında idari ve yasal süreç başlatılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

“DEVLETİN İDEOLOJİSİ YOKTUR”

İnce’nin açıklamaları sonrası Partisinin Kocaeli İl Başkanlığı bugün Kocaeli Valili önüne giderek basın açıklaması gerçekleştirdi. Memleket Partisi İl Başkanı Murat Erinç ve Yönetimi basın açıklaması sonrası Kocaeli Valiliği önüne Vali Yavuz’a ulaştırılmak üzere Kamu Yönetimi ders kitabı bıraktı. Valilik önünde açıklama yapan Memleket Partisi İl Başkanı Murat Erinç, “Kocaeli Valisi’nin açıklaması, göz ardı edilemeyecek bir açıklama olduğu için kentin herhangi bir noktasında değil, tam da valiliğin önünde açıklama yapılması gerektiğini düşündük. Valilik binaları kamuya aittir, devlete aittir, millete hizmet için vardır. Devlete hizmet edenler siyasi görüş belirtemez. Maalasef sayın valimiz çok üzücü bir açıklama yaparak devletin bir ideolojisi olduğunu iddia etmiştir. Bu devletin bir ideolojisi yoktur, devletin ideolojisi olmaz, siyasetin ve politikanın ideolojisi olur. İnsanların bireylerin inanç ve hürriyetleri vardır, bireylerin ideolojisi vardır.

“LAİKLİK İSLAM’IN KARŞISINDA BİR İLKE DEĞİLDİR”

Maalasef ki bu ülkenin kurucu ilkelerinden biri olan laiklik ilkesi çiğnenmiştir bunu çiğneyende devletin valisidir. Biz asla ve asla laikliği yüce dinimiz İslam’ın karşısında bir ilke olarak görmüyoruz. Laiklik ilk önce İslam dininin koruyucusu ve kollayıcısıdır. Bu ilkeler başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu ülkeyi kurarak koymuş olduğu ülkeler bu ülkenin her zaman faydasına olmuştur, yıllarda bunu bize her zaman göstermiştir. Biz bu ülkede laiklik ilkesini yıllardır konuşamayanlardan dolayı bu kadar rahat konuşulduğunu iddia ediyoruz. Ancak meydanı artık kimse boş bulmasın. Laikliğin yılmaz savunucusu olarak Memleket Partisi var. Laikliği bu ülkeden herkese doğru şekilde anlatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.