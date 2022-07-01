ÇYDD Kandıra, burs verip mezun olan öğrencilerini Kandıra’da ağırladı  

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi, örnek çalışmalarıyla herkesin gönlünde taht kuruyor. Şube Başkanı Sevim Deren, son olarak 2500 öğrenciyi İzmit’te Lunaparka götürerek unutulmaz bir gün yaşatmıştı. Deren, önceki gün de Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olan ÇYDD Kandıra’nın burslu öğrencilerini Kandıra’da ağırladı.
NUTUK HEDİYE ETTİ
Mezun olan öğrencileri Kandıra’da gezdiren, onlara kahvaltı veren ve pasta kesen Deren, Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye etmeyi de ihmal etmedi. ÇYDD Kandıra Şubesi’nden burs alıp Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olan öğrenciler, hem burs hem de Kandıra gezisi için Dernek Başkanı Sevim Deren’e teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.