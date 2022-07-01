01 Tem 2022 - 15:46- Gündem G: 01 Tem 2022 - 15:47

ÇYDD Kandıra, burs verip mezun olan öğrencilerini Kandıra’da ağırladı  

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, önceki gün de Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olan burslu öğrencilerini Kandıra’da ağırladı

ÇYDD Kandıra, burs verip mezun olan öğrencilerini Kandıra’da ağırladı   mask
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi, örnek çalışmalarıyla herkesin gönlünde taht kuruyor. Şube Başkanı Sevim Deren, son olarak 2500 öğrenciyi İzmit’te Lunaparka götürerek unutulmaz bir gün yaşatmıştı. Deren, önceki gün de Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olan ÇYDD Kandıra’nın burslu öğrencilerini Kandıra’da ağırladı.

NUTUK HEDİYE ETTİ

 Mezun olan öğrencileri Kandıra’da gezdiren, onlara kahvaltı veren ve pasta kesen Deren, Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye etmeyi de ihmal etmedi. ÇYDD Kandıra Şubesi’nden burs alıp Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olan öğrenciler, hem burs hem de Kandıra gezisi için Dernek Başkanı Sevim Deren’e teşekkür etti.

01 Tem 2022 - 15:46 - Gündem

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