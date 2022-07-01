Ragbicilerimiz Türkiye ikincisi

7’li Ragbi Erkekler Etaplı Türkiye Şampiyonası Final Etabı Müsabakaları 25 Haziran 2022 tarihinde Eskişehir Necdet Yıldırım Futbol Sahasında yapıldı. Yapılan kıran kırana müsabakalar sonucu Eskişehir Anadolu Spor Kulübü birinci, Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü ikinci, Kadıköy Ragbi Spor Kulübü üçüncü oldu. Müsabakalarda Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü Sporcusu Kerim Cömert sayı kralı olurken, yine Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü Sporcusu Ramazan Tomruk turnuvanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

PROTOKOL HAZIR BULUNDU

Turnuva ile ilgili açıklama yapan Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Meşe, yaptığı açıklama da, kendilerine destek olan ve yalnız bırakmayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kandıra Gençlik Spor İlçe Müdürü Ercan Güneş, Kandıra Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Kazancı, kulüp yönetim kurulu üyeleri, kulüp Antrenörü Selçuk Cömert, Kandıra Gençlik Spor Müdürlüğü Güreş Antrenörü Mustafa Peşmen ve destek veren herkese teşekkür etti.