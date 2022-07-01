Engin Özkaraaslan: “Doğru planlamaya devam”

Geçen sezonun en başarılı BAL takımları arasında yer alan ve bu sezon da Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Yuvacıkspor’da Başkan Engin Özkaraaslan açıklamalarda bulundu. Genç başkan kısıtlı bütçe ile en doğru planlamayı yapmaya devam etmek istediklerini ifade etti
BU KENTİN ÇOCUKLARI İLE
Bölgenin ve kentin futbolcuları ile Kocaeli’yi BAL’da en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Engin Özkaraaslan şu şekilde konuştu: Doğru, bizim büyük bütçelerimiz yok ve futbolculara verebileceğimiz rakamları söylüyoruz. Bu kentin çocuklarına güvenip, onlarla başarmak istiyoruz.
OYUNU ÇİRKİNLEŞTİRMEYECEĞİZ
Oyun formatımız 1. bölgeden oyun kurarak, geçiş oyunlarını hızlı yapmak ve sonuca gitmek. Top rakipteyken de takım boyunu kısaltıp, önde baskıyla oynama hedefimiz var. Fatih hocamız 90 dakika boyunca oyunu ve tempoyu elinde tutmaya çalışan bir disipline sahip. En az bu konu kadar önemli olan bir diğer konu ise oyunu çirkinleştirmeden, yüksek coşkuyla mücadele etmektir.
KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN
Geçen sezon bizden beklentiler çok yüksek değildi ancak Yuvacıkspor, grubumuzda en iyi Kocaeli takımı olarak sezonu tamamladı. Umarım yeni sezonda da Allah bizi muvaffak eder. Hem örnek, hem ahlaklı, hem de güçlü bir oyunla Başiskele’ye ve Kocaeli’ye yakışan bir takım olmayı arzuluyoruz. Bölgenin ve şehrin çocukları ile hem keyif almak hem de bizleri izleyenlere keyif vermek için sahadaki yerimizi alacağımızdan kimsenin bir şüphesi olmasın.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.