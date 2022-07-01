Soner Binici yönetimindeki Bahçeşehir Kolejleri Geleceğe Smaç voleybol takımı, Körfez Voleybol Akademi ile yaptığı dostluk maçında hem dostluk pekiştirdi ve hem de oyuncu denedi. Maçta skor tutulmadı.
01 Tem 2022 - 16:00- Spor Güncelleme: 01 Tem 2022 - 16:02
Voleybol bahane, dostluk şahane !..
Soner Binici yönetimindeki Bahçeşehir Kolejleri Geleceğe Smaç voleybol takımı, Körfez Voleybol Akademi ile yaptığı dostluk maçında hem dostluk pekişt...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.