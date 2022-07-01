01 Tem 2022 - 20:30- Spor G: 01 Tem 2022 - 16:05

Muhammed Akarslan ismi öne çıkıyor    

Kocaelispor’da 8 numara pozisyonu için çalışmalar sürüyor. Gündemindeki isimlerle görüşmelere devam eden yeşil siyahlılar için Muhammed Akarslan’ın ö...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Muhammed Akarslan ismi öne çıkıyor     mask

Kocaelispor’da 8 numara pozisyonu için çalışmalar sürüyor. Gündemindeki isimlerle görüşmelere devam eden yeşil siyahlılar için Muhammed Akarslan’ın öne çıktığı öğrenildi. Geride bıraktığımız sezon Pendikspor’da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu İstanbul temsilcisi ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

 

ÇOK İSTİKRARLI

Üç sezon önce Tuzlaspor’da iki sezon önce Eyüpspor’da bu sezon da Pendikspor ile şampiyonluk yaşayan futbolcu 3 yıl önce Tuzla ekibi ile toplam 30 maçta 2, 2 yıl önce Eyüpspor’da 35 maçta 11, geçen sezon da Eyüp ve Pendikspor formaları ile toplam 26 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Muhammed 2015-2016 sezonundan beri 30 maçın altında kalmadı. İstikrarlı futbolcu için temaslar devam ederken futbolcuyla Bodrumspor’un da ilgisi bulunuyor.  Öte yandan 8 numara pozisyonu için kısa bir süre önce görüşülen Tayfun Aydoğan’ın maliyetinin yüksek olması nedeni ile transferi askıya alındı.

01 Tem 2022 - 20:30 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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