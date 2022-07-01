Nefeslerimizi tuttuk, Pehlivanlar Kırkpınar’da

Bu yıl 661.’si düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklarını tamamlayan ilimizin belediyesporlu güreşçileri duayı çayıra çımyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Tütünçiftlik Nazende Restoran ve Kafe’de düzenlenen programla pehlivanları Edirne’ye uğurladı

KAFİLE UĞURLANDI

Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Ali Osman Baş ile antrenörler Veysel Şirin ve Levent Gürbüz’ün de yer aldığı kafilede 14 pehlivan yer aldı. Güreşçilerle sohbet eden Başkan Şener Söğüt, “Sporun her branşına ayrı bir değer veriyoruz ama ata sporumuz olan Yağlı Güreşler bizler için ayrı bir değere sahip. 14 Pehlivanımız Kırkpınar’da yağlı güreşlere katılacak. Ben hepinize başarılar diliyorum” dedi.