Nefeslerimizi tuttuk, Pehlivanlar Kırkpınar’da

Bu yıl 661.’si düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklarını tamamlayan ilimizin belediyesporlu güreşçileri duayı çayıra çımyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Tütünçiftlik Nazende Restoran ve Kafe’de düzenlenen programla pehlivanları Edirne’ye uğurladı
KAFİLE UĞURLANDI
Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Ali Osman Baş ile antrenörler Veysel Şirin ve Levent Gürbüz’ün de yer aldığı kafilede 14 pehlivan yer aldı. Güreşçilerle sohbet eden Başkan Şener Söğüt, “Sporun her branşına ayrı bir değer veriyoruz ama ata sporumuz olan Yağlı Güreşler bizler için ayrı bir değere sahip. 14 Pehlivanımız Kırkpınar’da yağlı güreşlere katılacak. Ben hepinize başarılar diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.