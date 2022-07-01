Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törene Yaz Spor Okulları öğrencileri adeta akın etti. Halk oyunu, jimnastik ve Karizma Show Basketbol gösterilerinin yer aldığı programda öğrencilerin coşkuları görülmeye değerdi. Karizma Show Basketbol gösterisini öğrenciler ayakta alkışladı.
01 Tem 2022 - 16:05- Spor Güncelleme: 01 Tem 2022 - 16:07
Karizma show basketbol gösterisi
Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törene Yaz Spor Okulları öğrencileri adeta akın etti. Halk oyunu, jimnastik ve Karizma Show Basketbol gösterilerini...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.