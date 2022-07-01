01 Tem 2022 - 16:05- Spor G: 01 Tem 2022 - 16:07

Karizma show basketbol gösterisi  

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törene Yaz Spor Okulları öğrencileri adeta akın etti. Halk oyunu, jimnastik ve Karizma Show Basketbol gösterilerini...
Karizma show basketbol gösterisi   mask

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törene Yaz Spor Okulları öğrencileri adeta akın etti. Halk oyunu, jimnastik ve Karizma Show Basketbol gösterilerinin yer aldığı programda öğrencilerin coşkuları görülmeye değerdi. Karizma Show Basketbol gösterisini öğrenciler ayakta alkışladı.

01 Tem 2022 - 16:05 - Spor

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