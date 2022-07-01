Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan turizmin gözde ilçesi Kandıra, bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yaptı. 350 bisikletçinin katıldığı ve bu yıl 2. gerçekleştirilen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, katılımcılara Kocaeli’ni keşfetme fırsatı sundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören Turizm ve Bisiklet Festivali’nin ikincisi de yoğun katılımla gerçekleşti. Ön kayıtların 23 dakikada bittiği festivale 350 bisikletli katıldı. Bisikletçiler, Kocaeli’ni keşfetme fırsatı buldukları Turizm ve Bisiklet Festivalinde 138 kilometre pedal çevrildi.
01 Tem 2022 - 16:06- Spor Güncelleme: 01 Tem 2022 - 16:07
Pedala bastılar Büyülendiler
Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan turizmin gözde ilçesi Kandıra, bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yaptı. 350 bisik...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.