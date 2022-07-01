Pedala bastılar Büyülendiler

Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan turizmin gözde ilçesi Kandıra, bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yaptı. 350 bisikletçinin katıldığı ve bu yıl 2. gerçekleştirilen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, katılımcılara Kocaeli’ni keşfetme fırsatı sundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören Turizm ve Bisiklet Festivali’nin ikincisi de yoğun katılımla gerçekleşti. Ön kayıtların 23 dakikada bittiği festivale 350 bisikletli katıldı. Bisikletçiler, Kocaeli’ni keşfetme fırsatı buldukları Turizm ve Bisiklet Festivalinde 138 kilometre pedal çevrildi.