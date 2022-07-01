Kefken Köylü Pazarı hala Perşembe Günü kuruluyor

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Örgütü , 2 yıldır yaz sezonunda Perşembe günleri kurulan Kandıra Kefken Köylü Pazarı’nın eskisi gibi Pazar günleri kurulması talepleri sürekli reddedilen pazar esnafının sesini duyurmak için ziyaret etti. CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcıları Gökhan Darcan, Sema Güven, Birgül Gök, Bilgi Dehmen, Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabunlar ve ilçe yönetimi Kandıra İlçesi Kefken Mahallesi’nde kurulan köylü pazarında yaşanan süreci esnaftan dinledi. Esnaf, pandemi döneminde hafta sonuna denk gelen sokağa çıkma yasağı sebebi ile Perşembe Günü kurulmaya başlanan Kefken Köylü Pazarı’nın yasakların kalkmasıyla yeniden Pazar gününe alınması için imza topladıklarını belirtti.

PANDEMİDEKİ KARAR NORMALE HALA DÖNMEDİ

Yaz sezonunda en fazla turist ağırlayan bölgelerden biri olan Kefken’nde pazarın hafta içi kurulmasının satışları düşürdüğünü belirten esnaf, ekonomik olarak zaten zor durumda olduklarını hatırlattı. Bir çoğu aynı zamanda Kandıralı üretici olan esnaflardan yalnızda 2 tanesi Perşembe Günü kurulmasından rahatsızlık duymadıklarını ifade etti. Pazar esnafı yaşanan süreci şöyle aktardı; “Yaz sezonu bitene kadar Pazar günü kurulsun bu pazar. İmza topladık, her yere başvurduk ama kimse esnafın ne dediğine bakmıyor. Bizimle burada ilk bir toplantı yaptılar, tamam dediler.

HAFTASONU DOLUP TAŞAN KEFKEN’DE HAFTA İÇİ KÖYLÜ PAZARI

Sonra tekrar çağırdılar, baktık bir sürü insan çağırmışlar Kefken halkı diye ama içlerinden birini bile tanımıyoruz. O gün bizi bir dövmedikleri kaldı. Pazar sebebiyle burada trafik oluyormuş, o yüzden Perşembe gününe almışlar. Bu pazarcılar burada yolu tıkamıyor. Okan Market ile diğer market arasına öbür taraftan gelen yoldan gelen arabalar, buradan giden arabalar çakışıyor. O suçu buradaki pazarcılara yıkıyorlar. Kefken’de Pazar günleri trafik olmayan bize tek bir sokak, cadde gösterin. Köylü Pazarı tabelası var bakın burada. Hafta sonları düğün, dernek yapılıyormuş meğerse. Düğün dernek yapılınca burada trafik olmuyor mu? Birileri bu işten nemalanıyor. Hem Kandıra üreticisi hem pazar esnafı olarak zaten zor durumdayız. Perşembe Günü kurulan Pazar da iş yapamıyoruz” dedi.

YAZIN PERŞEMBE KIŞIN PAZAR

Geçtiğimiz hafta pazara çok az kişinin gelmesi sebebi ile zararına satış yaptıklarını ifade eden Kefken Köylü Pazarı esnafı, sürekli olarak taleplerini dile getirmelerine rağmen engellendiklerini ifade etti. CHP’li heyet ile Pazar yerinde karşılaşan Kefken Mahallesi Muhtarı Zeynel Abidin Ekrem’in ise konuyla ilgili iddiaları şaşkınlık yarattı. Muhtar Ekrem, “Pandemi sonrasında 15 Eylül itibari ile Pazar günleri kurulması için karar alındı. Biz burada Kefken halkıyla da toplandık. Halk Perşembe günü kurulsun istedi. 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Kefken’de pazar, Perşembe Günleri kurulacak. Kış aylarında Pazar Günü’ne alınacak.”

MUHTARDAN BİR GARİP AÇIKLAMA

Muhtar Ekrem’in açıklamaları üzerine CHP Kocaeli İl Başkanı Yardımcısı Gökhan Darcan, “Sayın muhtarım, esnafın söylediği şu; ‘Biz kışın para kazanmıyoruz. Bizim para kazanacağımız 2 ay bilemedin 2,5 ay. 3 ay bile yok’ diyorlar. 2 ay da 8 hafta eder. 2 ayda bu insanlar iş yapsın. Kefken’in her yerinde trafik problemi var. İnsanlar geçim sıkıntısı çekiyor. Kendi üreten var, halden alan var. Alıp satan var. Bu tezgahı kurmak bile saatler alıyor” dedi. Muhtar Ekrem’in, “Sayın başkan, burada görüyorsunuz fiyatları. Gidin bir de aşağıda Okan Market’te diğer marketlerde aynı ürün 8 lira. Burada 10-12 buçuk lira. Pazar günü burası kurulursa halk aynı malı pahallıya alıyor. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım” şeklindeki marketleri koruyan açıklamaları ise büyük tepki çekti.