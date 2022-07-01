Başiskele Belediyesi Müzik Okulları’ndan muhteşem sezon finali

Başiskele Belediyesi’nin ödüllü projesi Genc-i Âlâ Gençlik Modeli’nin çatısı altında ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik açılan Müzik Okulları sezon finalini muhteşem bir gösteriyle gerçekleştirdi.

GELECEĞİN MÜZİSYENLERİ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Piyanodan bağlamaya, gitardan şan eğitimine, çocuk korosundan gençlik korosuna birçok müzik dalında ücretsiz eğitim alan 200’den fazla öğrenci dün akşam Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda izleyiciler karşısına çıkarak hünerlerini sergilediler. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de katılım gösterdiği programa Başiskeleliler de yoğun ilgi gösterdi.

RENKLİ, HEYECANLI VE EĞLENCELİ ANLAR

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinesinde yaklaşık 2 yıldır 7 yaştan 30 yaş üstüne kadar müziğe ilgi duyan Başiskeleliler’e verilen ücretsiz eğitimler sonunda gerçekleştirilen sezon finali renkli, heyecanlı ve eğlenceli anlara sahne oldu. Başiskele Belediyesi Müzik Okulları Eğitmenleri Bukte Saatcı, Fırat Nadir Bilgin ve Furkan Kayaoğlu eşliğinde sahneye çıkan geleceğin müzisyen adayları katılımcıların kulaklarının pasını sildiler.

GURUR TABLOSU

Öğrencilerin velilerin de yer aldığı salonda duygu dolu anlar yaşanırken, izleyiciler sahnede yeteneklerini en güzel şekilde ortaya koyan öğrencileri büyük bir coşkuyla alkışladılar. Sahne performanslarıyla göz dolduran öğrenciler, hem eğitmenlerini hem de velilerini gururlandırdılar ve onları mutlu ettiler.

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN GÜZEL BİR MÜJDE DAHA

Başiskele Belediyesi Müzik Okulları öğrencilerinin sahne performanslarının ardından sahneye çıkan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, başta öğrenci kardeşleri olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etti. Başkan Özlü, konuşmasında ayrıca bir sürprizi de açıklayarak müzikseverlere güzel bir müjde verdi. Başkan Özlü, “Bugün çok güzel bir gece yaşadık. Kardeşlerimizin müzik ziyafeti bizleri hem bedenen hem de ruhen dinlendik. Çok az bir sürede, pandemiye ve kısıtlı olanaklara rağmen öğrenci kardeşlerimizin böyle büyük yol kat ettiğini görmek bizi çok mutlu etti. Bu başarılarından dolayı öğrencilerimizi, eğitmenlerimizi ve öğrenci velilerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki eğitim sezonunda müzik okullarımıza ait daha donanımlı, özgün ve ses stüdyolarının da olduğu bir bina yapacağız. Ekip arkadaşlarıma da talimat verdim. Bu iş güzel bir yere gelmiş. Herkesin emeğine ve yüreğine sağlık.” dedi. Programın sonunda Başkan M. Yasin Özlü, Başiskele Belediyesi Müzik Okulları eğitmenlerine çiçek takdim ederek, emekleri için teşekkürlerini iletti.