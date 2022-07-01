Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası nefes kesecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kartepe Motosiklet Kulübü’nün iş birliğinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Kartepe Enduro ve Motocross parkurunda yapılacak. Enduro Şampiyonası 13 ayrı kategoride yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Sporcular, 30 km’lik zorlu parkurda en hızlı süreyi yakalamak için yarışacak. ATV Şampiyonası ise 4 ayrı kategoride yaklaşık 50 sporcunun katılımıyla yapılacak. Burada da sporcular, 30 km’lik parkurda en hızlı süreyi yakalamak mücadele edecek. Yarışmanın ödül töreni 3 Temmuz Pazar günü 16.30’da PADOK alanında yapılacak.

YARIŞMA PROGRAMI

2 Temmuz Cumartesi;

12:30 Magazin Startı Kartepe Belediyesi Önü (Kent Meydanı)

14:15-15:00 Sıralama Antrenmanı (Enduro) Ekstrem Test Parkuru

15:00-15:15 Sıralama Antrenmanı (ATV)

15:30-16:15 Sıralama Yarışı (Enduro) Ekstrem Test Parkuru

16:15-16:30 Sıralama Yarışı (ATV) Ekstrem Test Parkuru

3 Temmuz Pazar;

11:00 Yarış Startı Start Alanı

Son TC finiş zamanından en geç 30 dk sonra Geçici Sonuçların İlanı, PADOK Yarış ilan panosu/TMF Araç Monitörü, Jüri Toplantısı, Kesin Sonuçların İlanı

16:30 Ödül Töreni PADOK ALANI