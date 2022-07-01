01 Tem 2022 - 16:19- Gündem G: 01 Tem 2022 - 16:22

Kocaeli İMO’dan mühendislere “Deprem Yönetmeliği” semineri  

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından, 13. Dönem Meslek İçi Eğitim Seminerleri kapsamında “ Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY – 2018) semineri düzenlenmiştir.   

Kocaeli İMO’dan mühendislere “Deprem Yönetmeliği” semineri   mask
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Kamuda ve özel sektörde çalışan mühendislerin katılımıyla gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Sekreter Üye İsmail Yaruk yaptı. TBDY 2018’in  “Deprem Etkisi Altında Binaların Değerlendirilmesi ve Tasarımı” bölümü,  İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyelerinden ve aynı zamanda yönetmeliğin bilim kurulunda görev alan Prof.  Dr. Zekai Celep tarafından, “Deprem Yönetmeliğinde Taşıyıcı Sistemlerinin Düzenlenmesi” bölümü ise İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kadir GÜLER’in sunumlarıyla gerçekleşmiştir. 

 PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Oda üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen seminerin sonunda İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube yönetimi tarafından Prof. Dr. Zekai Celep ve Prof. Dr. Kadir Güler’e teşekkür plaketi takdim edildi. Yaklaşık 4 saat süren seminer daha sonra soru-cevap bölümüyle sona erdi. 

01 Tem 2022 - 16:19 - Gündem

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