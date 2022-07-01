Kocaeli İMO’dan mühendislere “Deprem Yönetmeliği” semineri  

Kamuda ve özel sektörde çalışan mühendislerin katılımıyla gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Sekreter Üye İsmail Yaruk yaptı. TBDY 2018’in “Deprem Etkisi Altında Binaların Değerlendirilmesi ve Tasarımı” bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyelerinden ve aynı zamanda yönetmeliğin bilim kurulunda görev alan Prof. Dr. Zekai Celep tarafından, “Deprem Yönetmeliğinde Taşıyıcı Sistemlerinin Düzenlenmesi” bölümü ise İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kadir GÜLER’in sunumlarıyla gerçekleşmiştir.
PLAKET TAKDİM EDİLDİ
Oda üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen seminerin sonunda İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube yönetimi tarafından Prof. Dr. Zekai Celep ve Prof. Dr. Kadir Güler’e teşekkür plaketi takdim edildi. Yaklaşık 4 saat süren seminer daha sonra soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.