01 Tem 2022 - 16:55- Ekonomi G: 01 Tem 2022 - 16:58

Erdoğan, asgari ücret zammını birazdan açıklayacak

Asgari ücrete ek zam çalışmaları için iki kez toplanan komisyonun son kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Erdoğan birazdan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir konuşma gerçekleştirecek.

Erdoğan, asgari ücret zammını birazdan açıklayacak mask

Kurdaki yükseliş, art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi ile vatandaşın alım gücü düştü. Hayat pahalılığı gerçeği ile yüzleşen Türkiye'de Ocak ayınca asgari ücrete yapılan zam sonrası Temmuz ayı için asgari ücrete ara zam kararı alındı.

KOMİSYON TOPLANTILARI SONA ERDİ

Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalara başladı. Hafta içi iki kere toplanan komisyon, ek zam için bir oran belirledi. Milyonlarca insanın gözü de yapılacak açıklamaya çevrildi.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEME SÖZÜMÜZ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İspanya dönüşü yeni asgari ücret tutarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde belirlenen zam oranını açıklayacak.

TEMMUZ AYINDA ZAMLI MAAŞ ALINACAK

Öte yandan dün gece Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.

01 Tem 2022 - 16:55 - Ekonomi

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