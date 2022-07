TKP'den önemli çağrı: 2023 Yeniden!

Türkiye Komünist Partisi, geçtiğimiz günlerde ‘Emekçiler Devrim ve Sosyalizme Hazırlanıyor’ sloganıyla İzmir'de Türkiye Konferansı'nı yapmıştı. Önümüzdeki döneme dair çok sayıda önemli tasarının karar altına alındığı konferansta delegelerin katkısına sunulan siyasi metnin karar altına alınan son hâli bugün kamuoyuyla paylaşıldı.

Boyun eğmeyenler sömürüye, emperyalizme, gericiliğe karşı mücadeleye çağırıyor!

"2023 Yeniden..." başlığını taşıyan metnin sonuç bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

"2023, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılı. Cumhuriyet’in kuruluşunda komünistlerin de çabası, mücadelesi ve kanı var. Cumhuriyet’in kuruluşunda dünyanın ilk sosyalist devleti Sovyetler Birliği’nin ekonomik, askeri ve siyasi desteği var. Yüz yıl önce bu coğrafyada emperyalizme ve Saray’a karşı bir büyük destan yazıldı.

Burjuvazi ve Türkiye gericiliği o destan üzerinde tepindiler, emperyalistler Anadolu köylüsünün kapattığı kapıları ardına kadar açan sermaye sınıfı ve onun uşağı siyasetçiler sayesinde ülkenin her tarafını işgal ettiler. Uzun süredir laik, bağımsız bir ülkeden söz edemiyoruz. Halkı bir sömürü konusu olarak gören, Kürtleri karşısına alıp düşmanlaştıran bir toplumsal sistemin Cumhuriyet, laiklik, aydınlanma, bağımsızlık gibi değerleri yaşatması zaten beklenemezdi.

Şimdi yine yapacağız. Yüz yıl önce bu ülkenin sanayisi neredeyse yoktu, işçi sınıfı gelişmemişti, ülkede sosyalist devrim ve sosyalist kuruluş için gerekli koşullar tam olarak olgunlaşmamıştı ve maddi temeller yeterince güçlü değildi. Bugün ise Türkiye’de bir Sosyalist Cumhuriyet kurmak ve onu yaşatabilmek için bütün kaynaklara sahibiz. Yeter ki, bunun mümkün olduğuna inanalım.

TKP inanıyor. TKP kendi örgütsel yapısını, çalışma tarzını bu konferans ile birlikte bir kez daha gözden geçirip tamamen bu hedef doğrultusunda yeniden yapılandırıyor. Memleketin her işyerine, her mahallesine girme, “ben de Sosyalist Cumhuriyete inanıyorum” diyen her bir devrimciyi, yurtseveri saflarına kazanma, her bir üye ve gönüllüsünü yaşanası bir ülke kurma iradesini iliklerine kadar hisseder hale getirme kararlılığı ile yola devam ediyoruz. “2023 Yeniden” sloganı işte bu inancın, kararlılığın sloganıdır.

Planlı, kamucu bir ekonomi!

Halkın bütün unsurlarıyla örgütlü hale geldiği, yasamanın üzerinde hiçbir gücün olmadığı, emekçilerin işyerlerinden başlayarak yönetime katıldığı, laikliğin sulandırılmadığı gelişkin bir demokrasi!

Bağımsız ve egemen bir ülke!

İnandığımız budur. “2023 Yeniden” bu inancın bir umuda, bir seferberliğe, bir başkaldırıya dönüştüğü, “Boyun Eğmeyenlerin” sömürücülere, emperyalistlere, gericilere boyun eğdireceği bir dönemin açılışı için güçlü bir çağrıdır."

TKP'nin önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirme ve stratejisinin yer aldığı metin Parti'nin internet sitesinden okunabilir.