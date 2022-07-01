Gölcük'te asayiş sıkıntısı yaratan kaçaklar TBMM gündeminde

Suriyeli sığınmacılar ve Afgan kaçaklar Gölcük'te ciddi asayiş problemlerine neden oluyor. Metruk binalarda yaşayanlar ve ilçede kaydı bulunmayanlar Gölcük için huzursuzluk yaratıyor. Özellikle Merkez Mahallesi’nde oturan vatandaşlar durumdan fazlasıyla şikayetçi. Bu durumu dikkate alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması isteğiyle soru önergesi verdi.

Önergesinde; Bakan Soylu’ya, Gölcük’teki kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısını soran Türkkan, kayıtlı olmayan Suriyeli sığınmacılar ve Afgan kaçaklar ile ilgili herhangi bir yaptırım ve cezai işlemin yapılıp yapılmadığını da sordu. Bakan Soylu’ya Gölcük’te kayıtlı olmayan Suriyelilere ev kiralayan mal sahipleri hakkında uygulanan işlemleri de soran İYİ Partili Türkkan, ilçede bulunan metruk binalarda barınmanın önüne geçebilmek ve bu binaların bulunduğu muhitlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan önlemler hakkında da Bakan’dan bilgi istedi.

Soylu’ya yönelttiği sorular şu şekilde:

Kocaeli’nin Gölcük İlçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan Suriyeli sığınmacılar ve Afgan kaçaklar birtakım asayiş problemlerine sebebiyet vermektedir. İlçede bulunan metruk binalarda ikamet etmelerinden anlaşılacağı üzere Suriyeli sığınmacılar ve Afgan kaçakların ilçede kaydı bulunmamaktadır. Sığınmacıların ilçede bulunan parklara ve bazı vatandaşlarımızın araçlarına zarar verdiği yönünde birçok şikayet bölgede yaşayanlar tarafından dile getirilmektedir.