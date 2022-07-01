01 Tem 2022 - 20:23- Asayiş G: 01 Tem 2022 - 20:24

Kocaeli’de 1 milyon 150 bin adet boş makaron ele geçirildi

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş sigara makaronu ele geçirildi.
Kocaeli’de 1 milyon 150 bin adet boş makaron ele geçirildi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde, İ.S. ve M.T.A.’nın araç ile İstanbul’dan Kocaeli’ye yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek, piyasaya süreceği yönünde bilgi aldı. Yapılan operasyonla piyasa değeri 200 bin TL olan 1 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.
# ile

01 Tem 2022 - 20:23 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.376.292 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İşsiz kalınca intihara teşebbüs etti mask
İşsiz kalınca intihara teşebbüs etti
Eğlence mekanındaki cinayette sanıklarından 2'si tahliye edildi mask
Eğlence mekanındaki cinayette sanıklarından 2'si tahliye edildi
Aranan hükümlüler polise yakalandı mask
Aranan hükümlüler polise yakalandı
İzmit ve Derince’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı mask
İzmit ve Derince’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu mask
Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu
İzmit’te intihar girişimi! 3 saatte ikna edildi mask
İzmit’te intihar girişimi! 3 saatte ikna edildi
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL