Kocaeli’de 1 milyon 150 bin adet boş makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde, İ.S. ve M.T.A.’nın araç ile İstanbul’dan Kocaeli’ye yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek, piyasaya süreceği yönünde bilgi aldı. Yapılan operasyonla piyasa değeri 200 bin TL olan 1 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.