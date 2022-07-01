01 Tem 2022 - 20:23- Asayiş G: 01 Tem 2022 - 20:24

Kocaeli’de suç örgütlerine yönelik operasyon: 14 gözaltı

Kocaeli’de suç örgütü kuran kişilere yönelik gerçekleştiren operasyonda 20 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 14 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli’de suç örgütlerine yönelik operasyon: 14 gözaltı mask
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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "suç örgütüne üye olmak", "ölümle tehdit etmek suretiyle nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tefecilik iddiası", "suç üstlenme", "tehdit" "6136 SKM ile silah ticareti yapmak" suçlarına ilişkin iki farklı dosya çerçevesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışma çerçevesinde, 20 ayrı adrese ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 6 ruhsatsız otomatik pompalı tüfek, 218 değişik ebatlarda fişek ve farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda senet ele geçirildi.
# ile, polis

01 Tem 2022 - 20:23 İHA Kocaeli- Asayiş

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