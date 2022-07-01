Kocaeli’de suç örgütlerine yönelik operasyon: 14 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "suç örgütüne üye olmak", "ölümle tehdit etmek suretiyle nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tefecilik iddiası", "suç üstlenme", "tehdit" "6136 SKM ile silah ticareti yapmak" suçlarına ilişkin iki farklı dosya çerçevesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışma çerçevesinde, 20 ayrı adrese ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 6 ruhsatsız otomatik pompalı tüfek, 218 değişik ebatlarda fişek ve farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda senet ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.