Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu

Yangın, Yahya Kaptan Mahallesi Eski Orman Sokak’ta bulunan 8 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir dairenin çatısında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Durumu gören işçiler hemen bina sakinlerine ve 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti. Daha sonra ekipler, yangına söndürmeye çalıştı. Bina sakinleri ise yangını telaşlı gözlerle izledi. Uzun uğraşlar neticesinde yangın söndürülerek soğutma çalışmalarına devam edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.