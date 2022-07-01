01 Tem 2022 - 20:24- Asayiş G: 01 Tem 2022 - 20:25

Kocaeli Valiliği: "272 göçmen sınır dışı edildi"

Kocaeli Valiliği, 272 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.
Kocaeli Valiliği: "272 göçmen sınır dışı edildi" mask
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Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli’de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 272 düzensiz göçmen 1 Temmuz 2022 tarihinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek, Cengiz Topel Havalimanı’ndan ülkelerine gönderilmiştir" denildi.

01 Tem 2022 - 20:24 İHA Kocaeli- Asayiş

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