02 Tem 2022 - 09:04- Asayiş G: 02 Tem 2022 - 09:07

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı

İzmit'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırama çarparak takla attı. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Video için play'e tıklayın

Kaza, Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 54 ZK 536 plakalı Skoda marka otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırma çarparak takla attı. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde, H.K., B.C., S.E.C. ve E.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken E.K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Konuya ilişkin olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

02 Tem 2022 - 09:04 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.352.887 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TCDD’ye ait 450 bin lira değerindeki bakır kabloları çaldı mask
TCDD’ye ait 450 bin lira değerindeki bakır kabloları çaldı
Bozuk asansör hayatını kararttı mask
Bozuk asansör hayatını kararttı
Markette yangın çıktı mask
Markette yangın çıktı
Evlerden para ve ziynet eşyası çalıyorlardı, yakayı ele verdiler mask
Evlerden para ve ziynet eşyası çalıyorlardı, yakayı ele verdiler
TEM’deki feci kazada ölen adam toprağa verildi mask
TEM’deki feci kazada ölen adam toprağa verildi
Şehit mezarlarına çirkin saldırı yapmıştı, tahliye edildi mask
Şehit mezarlarına çirkin saldırı yapmıştı, tahliye edildi
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL