Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında

Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Mavi Bayraklı plajlar başta olmak sahillerde göreve başladı. Sahillerde devriye dolaşan Zabıta ekipleri, çadır kurulumuna ve mangal yakılmasına izin vermiyor.
SAHİLLERDE DEVRİYE
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Kandıra’da Mavi Bayraklı plajlarda görev yapmaya başladı. Vatandaşların huzuru için devriye gezen Zabıta ekipleri, Özel Güvenlikle birlikte, asayişin sağlanması için önemli bir çaba sarf ediyor.
ÇADIR VE MANGALA İZİN VERİLMİYOR
Zabıta ekipleri, plajlarda yasak olan çadırlara müdahale ederek yerlerinden kaldırıyor. Ayrıca sahillerde mangal ve semaver yakılmasına izin vermiyor. Sahillerde seyyar satıcı, kaçak şezlong ve şemsiye satılıp kiralanmasına izin verilmiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.