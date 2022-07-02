Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında

Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Mavi Bayraklı plajlar başta olmak sahillerde göreve başladı. Sahillerde devriye dolaşan Zabıta ekipleri, çadır kurulumuna ve mangal yakılmasına izin vermiyor.

SAHİLLERDE DEVRİYE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Kandıra’da Mavi Bayraklı plajlarda görev yapmaya başladı. Vatandaşların huzuru için devriye gezen Zabıta ekipleri, Özel Güvenlikle birlikte, asayişin sağlanması için önemli bir çaba sarf ediyor.

ÇADIR VE MANGALA İZİN VERİLMİYOR

Zabıta ekipleri, plajlarda yasak olan çadırlara müdahale ederek yerlerinden kaldırıyor. Ayrıca sahillerde mangal ve semaver yakılmasına izin vermiyor. Sahillerde seyyar satıcı, kaçak şezlong ve şemsiye satılıp kiralanmasına izin verilmiyor.