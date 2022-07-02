02 Tem 2022 - 09:29- Spor G: 02 Tem 2022 - 09:31

Doğantepespor’da Beytullah Öztürk dönemine doğru
Doğantepespor’da Beytullah Öztürk dönemine doğru mask

Geride bıraktığımız sezon 5 yıl başarı ile mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig’den büyük mücadelelere rağmen Süper Amatör Lig’e düşmekten kurtulamayan Doğantepespor olağanüstü genel kurula gidiyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan kongrede an itibari ile başkanlık için tek aday var. Bölgenin tanınan ve sevilen simalarından, genç iş insanı Beytullah Öztürk adaylığını resmen açıkladı. Genel kurulda seçime tek liste ile girilmesi bekleniyor.

FAZLASI İLE FARKINDAYIM

Doğantepe ekibinin daha önceki yönetimlerinde de yer alan Beytullah Öztürk yaptığı değerlendirmede şu şekilde konuştu: Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda başkan adaylığımı açıklamak istiyorum. Başiskele’yi ve Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil ettiğini düşündüğüm Doğantepespor’un Bölgesel Amatör Lig deneyiminin olduğunun fazlası ile farkındayım.

DOĞANTEPE HALKI HAK EDİYOR

Yıllar sonra yer alacağımız Süper Amatör Lig’den üst tekrar BAL’a yükselmek için yöneticilerimiz, ekibimiz ve bölgemiz sakinleri olarak elimizden geleni yapacağız ve Doğantepe halkı her daim en iyi, en başarılı günleri hak ediyor. Birbirinden güçlü birçok takımın mücadele edeceğini düşündüğüm Süper Amatör Lig’de yer alacak olan tüm kulüplerimize sakatlıksız, kazasız bir sezon diliyorum.

 

02 Tem 2022 - 09:29 - Spor

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