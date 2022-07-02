Demirtaş’tan asgari ücret yorumu: Kasım gibi hiçbir işe yaramadığı görülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zam oranını açıkladı. Buna göre, 2022'nin ikinci yarısında ödenecek aylık net asgari ücret yaklaşık yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira oldu. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“ÜLKENİN NE BÜYÜK ÇIKMAZA GİRDİĞİ ANLAŞILACAK”

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zammı değerlendirdi. Özgür Demirtaş, şunları belirtti:

“Bundan aylar önce Asgari ücrete yeni bir zam yapılacağını söylemiştim. Hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem sayın Bakan HAYIR öyle bir artış gündemimizde YOK diye açıklama yapmıştı. Ben de HENÜZ bilmiyor olsanız bile yapacaksınız demiştim! Bugün yaptılar. Kasım gibi bu zammın da hiçbir işe yaramadığı görülecek. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan ekonomi ve para politikası hataları ile ülkenin ne büyük çıkmaza girdiği anlaşılacak. Sayıca çok fazla olan Asgari ücretli arkadaşlarım da bunu canları yanarak anlayacak. Üzgünüm”