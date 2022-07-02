02 Tem 2022 - 09:39- Gündem G: 02 Tem 2022 - 09:41

Demirtaş’tan asgari ücret yorumu: Kasım gibi hiçbir işe yaramadığı görülecek

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücretin 5 bin 500 liraya yükseltilmesiyle ilgili "Kasım gibi bu zammın da Hiçbir işe yaramadığı görülecek" dedi.
Demirtaş’tan asgari ücret yorumu: Kasım gibi hiçbir işe yaramadığı görülecek mask

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zam oranını açıkladı. Buna göre, 2022'nin ikinci yarısında ödenecek aylık net asgari ücret yaklaşık yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira oldu. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“ÜLKENİN NE BÜYÜK ÇIKMAZA GİRDİĞİ ANLAŞILACAK”

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zammı değerlendirdi. Özgür Demirtaş, şunları belirtti:

“Bundan aylar önce Asgari ücrete yeni bir zam yapılacağını söylemiştim. Hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem sayın Bakan HAYIR öyle bir artış gündemimizde YOK diye açıklama yapmıştı. Ben de HENÜZ bilmiyor olsanız bile yapacaksınız demiştim! Bugün yaptılar. Kasım gibi bu zammın da hiçbir işe yaramadığı görülecek. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan ekonomi ve para politikası hataları ile ülkenin ne büyük çıkmaza girdiği anlaşılacak. Sayıca çok fazla olan Asgari ücretli arkadaşlarım da bunu canları yanarak anlayacak. Üzgünüm”
# ile, bir

02 Tem 2022 - 09:39 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.352.887 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Doğusel: “Denizcilik teminatımızdır” mask
Doğusel: “Denizcilik teminatımızdır”
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası nefes kesecek mask
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası nefes kesecek
ÇYDD Kandıra, burs verip mezun olan öğrencilerini Kandıra’da ağırladı   mask
ÇYDD Kandıra, burs verip mezun olan öğrencilerini Kandıra’da ağırladı  
İzmit Belediyesi Kadın Tiyatrosu ilk dersine İZGİM’de Başladı mask
İzmit Belediyesi Kadın Tiyatrosu ilk dersine İZGİM’de Başladı
Profiterolcü Nilda Değirmendere’de açıldı mask
Profiterolcü Nilda Değirmendere’de açıldı
Aygün’den esnaf ziyaretleri mask
Aygün’den esnaf ziyaretleri
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL