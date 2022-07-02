Görsel aydınlatmalar Kocaeli’ye renk katıyor

Kocaeli’nin çehresini değiştirerek vatandaşın daha nezih ortamlarda yaşamalarına imkan sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda kentin önemli ve prestijli noktalarını görsel aydınlatma ile canlı tutuyor. ‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu kapsamında görsel aydınlatma projesini tüm kente yayan Büyükşehir ekipleri, Kocaeli Üniversitesi, Çayırova Fatih Caddesi ve Darıca Millet Bahçesi girişindeki kavşaklarda bulunan görsel aydınlatmalara hoş ve güzel bir görünüm kazandırdı.
SOSYAL HAYATA RENK KATTI
Görsel aydınlatma çalışmaları bulunduğu noktalara hem estetik sağlıyor hem de sosyal hayata hareketlilik katıyor. Bu bağlamda Yapı kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ışıklandırma ve motif çalışmalarıyla Kocaeli’yi daha estetik bir yapıya kavuşturdu.
ESTETİK BİR YAPIYA KAVUŞTU
Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Fatih Caddesi kavşağında bulunan görsel aydınlatmayı alüminyum LED’li profil kullanarak yaptı. Ayyıldız görselini içinde bulunduran ve lazer kesim dekoratif desenli şehir görseli ile daha estetik bir yapıya kavuşan 10 metre yüksekliğindeki LED aydınlatmada Büyükşehir yazısı ve logosu bulunuyor.
8 METRE YÜKSEKLİĞİNDE LED AYDINLATMA
Ekipler, Kocaeli Üniversitesi ve Darıca Millet Bahçesi girişinde bulunan görsel aydınlatma çalışmalarında da alüminyum LED’li profil kullandı. Ayyıldız görselini içinde bulunduran ve lazer kesim dekoratif desenli şehir görseliyle de desteklenen 8 metre yüksekliğindeki LED aydınlatmaların bir tarafında ‘Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’, diğer tarafında ise ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ yazısı LED’li kutu profillerden tasarlanarak görsel aydınlatmaya yansıtılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.