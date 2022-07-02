02 Tem 2022 - 10:12- Gündem G: 02 Tem 2022 - 10:13

Görsel aydınlatmalar Kocaeli’ye renk katıyor

Büyükşehir, görsel aydınlatma projesi ile kentin önemli noktalarını daha canlı görüntüye kavuşturuyor
Görsel aydınlatmalar Kocaeli’ye renk katıyor mask

Kocaeli’nin çehresini değiştirerek vatandaşın daha nezih ortamlarda yaşamalarına imkan sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda kentin önemli ve prestijli noktalarını görsel aydınlatma ile canlı tutuyor. ‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu kapsamında görsel aydınlatma projesini tüm kente yayan Büyükşehir ekipleri, Kocaeli Üniversitesi, Çayırova Fatih Caddesi ve Darıca Millet Bahçesi girişindeki kavşaklarda bulunan görsel aydınlatmalara hoş ve güzel bir görünüm kazandırdı.

SOSYAL HAYATA RENK KATTI

Görsel aydınlatma çalışmaları bulunduğu noktalara hem estetik sağlıyor hem de sosyal hayata hareketlilik katıyor. Bu bağlamda Yapı kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ışıklandırma ve motif çalışmalarıyla Kocaeli’yi daha estetik bir yapıya kavuşturdu.

ESTETİK BİR YAPIYA KAVUŞTU

Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Fatih Caddesi kavşağında bulunan görsel aydınlatmayı alüminyum LED’li profil kullanarak yaptı. Ayyıldız görselini içinde bulunduran ve lazer kesim dekoratif desenli şehir görseli ile daha estetik bir yapıya kavuşan 10 metre yüksekliğindeki LED aydınlatmada Büyükşehir yazısı ve logosu bulunuyor.

8 METRE YÜKSEKLİĞİNDE LED AYDINLATMA

Ekipler, Kocaeli Üniversitesi ve Darıca Millet Bahçesi girişinde bulunan görsel aydınlatma çalışmalarında da alüminyum LED’li profil kullandı. Ayyıldız görselini içinde bulunduran ve lazer kesim dekoratif desenli şehir görseliyle de desteklenen 8 metre yüksekliğindeki LED aydınlatmaların bir tarafında ‘Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’, diğer tarafında ise ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ yazısı LED’li kutu profillerden tasarlanarak görsel aydınlatmaya yansıtılıyor.

02 Tem 2022 - 10:12 - Gündem

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