02 Tem 2022 - 11:26- Gündem G: 02 Tem 2022 - 11:28

Otomobil alev topuna döndü

Körfez'de seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede olayı fark eden sürücü araçtan inerken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Video için play'e tıklayın

Yangın, Körfez D100 İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, 42 E 9818 plakalı Seat marka otomobili ile seyir halindeyken bir anda motor kısmında dumanları fark ederek durdu. Alev topuna dönen araçtan inen sürücü, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.
Araç kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# bir, ile, polis

02 Tem 2022 - 11:26 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.352.887 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Doğusel: “Denizcilik teminatımızdır” mask
Doğusel: “Denizcilik teminatımızdır”
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası nefes kesecek mask
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası nefes kesecek
ÇYDD Kandıra, burs verip mezun olan öğrencilerini Kandıra’da ağırladı   mask
ÇYDD Kandıra, burs verip mezun olan öğrencilerini Kandıra’da ağırladı  
İzmit Belediyesi Kadın Tiyatrosu ilk dersine İZGİM’de Başladı mask
İzmit Belediyesi Kadın Tiyatrosu ilk dersine İZGİM’de Başladı
Profiterolcü Nilda Değirmendere’de açıldı mask
Profiterolcü Nilda Değirmendere’de açıldı
Aygün’den esnaf ziyaretleri mask
Aygün’den esnaf ziyaretleri
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL