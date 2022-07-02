Otomobil alev topuna döndü

Yangın, Körfez D100 İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, 42 E 9818 plakalı Seat marka otomobili ile seyir halindeyken bir anda motor kısmında dumanları fark ederek durdu. Alev topuna dönen araçtan inen sürücü, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.
Araç kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yangın, Körfez D100 İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, 42 E 9818 plakalı Seat marka otomobili ile seyir halindeyken bir anda motor kısmında dumanları fark ederek durdu. Alev topuna dönen araçtan inen sürücü, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.