MediaMarkt ve Philips’ten tüketicilere VR deneyimi

Mağazalarındaki özel deneyim alanlarının yanı sıra tüketicilere marka ve model fark etmeksizin ürün deneyimleme imkanı sunan MediaMarkt, Philips ile yeni bir etkinlik gerçekleştirdi. Kişiselleştirilmiş ve özel bir VR deneyimi ile ziyaretçileri vücutlarında 3 boyutlu bir yolculuğa çıkaran iki marka, tüketicilere ağız ve diş sağlığının önemini gösterdi. Tüketiciler ayrıca beyin ve sinir sisteminin yapısını, kalbin büyülü dünyasını, vücut sistemindeki hücreleri ve DNA yapısının simülasyonunu da yakından inceleme fırsatı yakaladı.