Yılmaz, PepsiCo IT Direktörü oldu

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan PepsiCo'nun, en önemli operasyonlarından biri olarak öne çıkan PepsiCo Türkiye’de daha önce IT Satış, Data&Dijital Ürün Lideri olarak görev yapan Serkan Yılmaz, 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle Türkiye IT Direktörü olarak atandı.