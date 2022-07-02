Aksa, ürünlerini dünyaya tanıtıyor

Türkiye’nin lider jeneratör markası Aksa Jeneratör, haziran ayı içerisinde İstanbul, Dubai, Senegal ve Brüksel’de düzenlenen etkinlik ve fuarlarda geniş ürün yelpazesini dünyaya tanıttı. Küresel sektörde en büyük üretici ve ihracatçı markalardan biri olan Aksa Jeneratör, geniş ürün yelpazesini dünyaya sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Romanya, Libya, Özbekistan ve Frankfurt’ta gerçekleşen fuarlarda ürün yelpazesi ve müşteri odaklı hizmetleri ile ön plana çıkan Aksa Jeneratör, bu kez İstanbul, Dubai, Senegal ve Brüksel’de yenilikçi ürün ve hizmetlerini tanıttı.