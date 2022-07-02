Mutlu: Her gecen gün bir öncekini arar olduk

Saadet Partisi (SP) İl Divan Toplantısı, önceki gün Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya; SP İl Başkanı Zafer Mutlu, İl Sorumlusu Sinan Ejderoğlu, İl Müfettişi Dursun Ali Atmaca, Büyükşehir ve ilçe meclis üyeleri, ilçe başkanları ve partililerin yoğun katılımı oldu.

“DIŞARIYA BAĞIMLI BİR HALE GELDİK”

Partililere hitap eden SP İl Başkanı Zafer Mutlu, “Biz Saadet Partisi olarak, memleketimizin sanayide tarımda hayvancılıkta, eğitimde dünyanın bu alanda yarış eden ülkelerinin arasına girsin diye mücadelemizi veriyoruz. Kendi kendine yeten ülke konumundan çıktık ne yazık ki dışarıya bağımlı bir hale geldik. Bizler Milli Görüşçüler olarak fırsat bulduğumuz her dönemde bu dediklerimizi uygulamış durumdayız. İktidara geldiğimiz dönemlerde ilk yaptıklarımızda bundan ibaret. Oluşturduğumuz havuz sistemini bir grup oligarka değil birkaç rantiyeciye değil bu havuzu gerçek sahibine halka aktarmak birinci vazifemiz olmuştur” dedi.

“BU KÖTÜ GİDİŞATA SON VERECEĞİZ”

Bu sayede çok kısa dönemde dar gelirliye asgari ücretliye hayatların ferahlatacak, rahatlatacak imkanları yıllar içinde değil aylar içeresinde başarmış bir teşkilatız. Her gecen gün bir öncekini arar hala getirdiler. Bu millet size güvendi ama artık o güven de bitti. 20 yıllık AK Parti iktidarının enkazını da kaldıracak, son 5-6 yıldır Cumhur İttifakı’nın sebep olduğu nezaketsizliğe, hoşgörüsüzlüğe ve kutuplaşmaya da artık hep birlikte son vereceğiz. Şahsi ikballerimiz ve partilerimizin çıkarları için değil, ülkemizin istikbali ve menfaatleri için sorumluluklarımızı kuşanacak, bu kötü gidişata son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ”

Mutlu’dan sonra konuşan SP İl Sorumlusu Sinan Ejderoğlu “Saadet Partisi ülke insanının yanındadır. Saadet Partisi bütün insanlığı sahiplenir. Biz onun yanında bunun yanında diyenlere biz diyoruz ki biz ülkemizin evladının yanındayız, KYK borcunu ödeyemeyen gençlerimizin yanındayız, ay sonunu getiremeyen emekçilerimizin yanındayız, emeklilerimizin KHK’lılarınEYT’lilerin, üretim yapıp alın terinin karşılığını alamayan çiftçimizin yanındayız” dedi.

“SAADET PARTİSİ BU ÜLKENİN ÇİMENTOSUDUR”

Açıklamasını sürdüren Ejderoğlu, “Biz bu ülkede menfaati için çalışan değil, gerçekten Allah’ın rızasını gözeterek çalışmalarını yapan bir teşkilatız. Kınayıcının kınamasına aldırmadan, ülke evladının menfaatine, alın terinin korunmasına, gençlerin geleceğe kaygılı değil umutla bakmasını sağlamak için çalışmalarımızı yapıyoruz. İktidarın ortaya çıkardığı bu ayrıştırıcı kutuplaştırıcı dile aldırış etmeden, her zamankinden daha kucaklayıcı olmak zorundayız. Saadet Partisi bu ülkenin çimentosudur, bu bilinçle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.