Genç Ticaret Elçileri’ni MÜSİAD ödüllendirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi’nin gençlik kurulu olan Kocaeli Genç MÜSİAD ve Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen ‘Genç Ticaret Elçileri’ Projesi önceki gün gerçekleştirilen Ülke Sunum Yarışması ve Ödül Töreni ile sonlandı. MÜSİAD Kocaeli Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Kocaeli Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Mikail Kayacı, MÜSİAD Genel Merkez İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı İbrahim Çevikoğlu, MÜSİAD Genel Merkez Gıda Komisyonu Marmara Bölge Başkanı Zafer Gör, MÜSİAD Kocaeli Başkanı İsmail Uslu, Kocaeli Genç MÜSİAD Başkanı Samet Pala, Sakarya Genç MÜSİAD Başkanı Enes Boz, Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nebi Karakoyun ve bir çok Uluslararası öğrenci katılım sağladı.
5 FİNALİST YARIŞTI
Ülke Sunum Yarışmasına sunum gönderen 10 öğrenciye sertifikaları takdim edildi. Yapılan açıklamaya göre Genç Ticaret Elçileri Projesine 66 Uluslararası öğrenci başvuru yaptı ve 66 öğrenciye 8 farklı kategoride eğitimler ve seminerler düzenlendi.
SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
AmourMohammed - Tanzanya
BarchinoyShakhzodaeva - Özbekistan
BoubacarDiallo - Gine
DatkiymSagynbekova - Kırgızistan
Elham Oumer - Etiyopya
FathiaMohammed - Cibuti
HuzaifaKamalmaz - Ürdün
Muhammed Abdulfettah - Yemen
Muhammed Abdan Syakura - Endonezya
TohirmalikShovdirov – Özbekistan
10 BİN TL PARA ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU
Sunum yarışmasına 12 ülkeden öğrenciler sunum gönderdiler. Yapılan ön eleme sonucunda 5 öğrenci finale kaldı ve sunum yarışması gerçekleştirildi. Yarışmanın kuralları gereği 15 dakika sunum yapan öğrencileri Jüri Heyeti 0-100 arası puanlama ile değerlendirdi. Sunum Yapılan Ülkeye Dair Genel Bilgiler, Ticaret Potansiyeli Taşıyan Sektör ve Ürünlere İlişkin Bilgiler, Sunum Yeterliliği kategorilerinde puanlamalar yapıldı. Puanlamalar sonucunda, Endonezyalı Muhammed Abdan Sykura, 523 puanla birinci olup 5 bin TL aldı. Kırgızistanlı DatkaiymSagynbekova, 464 puanla ikinci olup 3 bin TL aldı. Özbekistanlı TohirmalikShovdirov ise 435 puan alıp 2 bin TL para ödülü kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.