02 Tem 2022 - 14:45- Gündem G: 02 Tem 2022 - 14:48

Genç Ticaret Elçileri’ni MÜSİAD ödüllendirdi

Kocaeli Genç MÜSİAD ve Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen ‘Genç Ticaret Elçileri’ Projesi önceki gün gerçekleştirilen Ülke Sunum Yarışması ve Ödül Töreni’nde 5 bin TL’nin sahibi Endonezyalı Muhammed Abdan Sykura oldu
Genç Ticaret Elçileri’ni MÜSİAD ödüllendirdi mask

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi’nin gençlik kurulu olan Kocaeli Genç MÜSİAD ve Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen ‘Genç Ticaret Elçileri’ Projesi önceki gün gerçekleştirilen Ülke Sunum Yarışması ve Ödül Töreni ile sonlandı. MÜSİAD Kocaeli Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Kocaeli Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Mikail Kayacı, MÜSİAD Genel Merkez İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı İbrahim Çevikoğlu, MÜSİAD Genel Merkez Gıda Komisyonu Marmara Bölge Başkanı Zafer Gör, MÜSİAD Kocaeli Başkanı İsmail Uslu, Kocaeli Genç MÜSİAD Başkanı Samet Pala, Sakarya Genç MÜSİAD Başkanı Enes Boz, Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nebi Karakoyun ve bir çok Uluslararası öğrenci katılım sağladı.

5 FİNALİST YARIŞTI

Ülke Sunum Yarışmasına sunum gönderen 10 öğrenciye sertifikaları takdim edildi. Yapılan açıklamaya göre Genç Ticaret Elçileri Projesine 66 Uluslararası öğrenci başvuru yaptı ve 66 öğrenciye 8 farklı kategoride eğitimler ve seminerler düzenlendi.

SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

AmourMohammed - Tanzanya

BarchinoyShakhzodaeva - Özbekistan

BoubacarDiallo - Gine

DatkiymSagynbekova - Kırgızistan

Elham Oumer - Etiyopya

FathiaMohammed - Cibuti

HuzaifaKamalmaz - Ürdün

Muhammed Abdulfettah - Yemen

Muhammed Abdan Syakura - Endonezya

TohirmalikShovdirov – Özbekistan

10 BİN TL PARA ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU

Sunum yarışmasına 12 ülkeden öğrenciler sunum gönderdiler. Yapılan ön eleme sonucunda 5 öğrenci finale kaldı ve sunum yarışması gerçekleştirildi. Yarışmanın kuralları gereği 15 dakika sunum yapan öğrencileri Jüri Heyeti 0-100 arası puanlama ile değerlendirdi. Sunum Yapılan Ülkeye Dair Genel Bilgiler, Ticaret Potansiyeli Taşıyan Sektör ve Ürünlere İlişkin Bilgiler, Sunum Yeterliliği kategorilerinde puanlamalar yapıldı. Puanlamalar sonucunda, Endonezyalı Muhammed Abdan Sykura, 523 puanla birinci olup 5 bin TL aldı. Kırgızistanlı DatkaiymSagynbekova, 464 puanla ikinci olup 3 bin TL aldı. Özbekistanlı TohirmalikShovdirov ise 435 puan alıp 2 bin TL para ödülü kazandı.

02 Tem 2022 - 14:45 - Gündem

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