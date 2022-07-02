Gölcük'te asayiş sıkıntısı yaratan kaçaklar TBMM gündeminde

Suriyeli sığınmacılar ve Afgan kaçaklar Gölcük'te ciddi asayiş problemlerine neden oluyor. Metruk binalarda yaşayanlar ve ilçede kaydı bulunmayanlar Gölcük için huzursuzluk yaratıyor. Özellikle Merkez Mahallesi’nde oturan vatandaşlar durumdan fazlasıyla şikayetçi. Bu durumu dikkate alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine taşıdı.
“ BİR YAPTIRIM VE CEZAİ İŞLEM OLACAK MI?”
Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması isteğiyle soru önergesi verdi. Bakan Soylu’ya, Gölcük’teki kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısını soran Türkkan, kayıtlı olmayan Suriyeli sığınmacılar ve Afgan kaçaklar ile ilgili herhangi bir yaptırım ve cezai işlemin yapılıp yapılmadığını da sordu. Bakan Soylu’ya Gölcük’te kayıtlı olmayan Suriyelilere ev kiralayan mal sahipleri hakkında uygulanan işlemleri de soran Türkkan, ilçede bulunan metruk binalarda barınmanın önüne geçebilmek ve bu binaların bulunduğu muhitlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan önlemler hakkında da Bakan Soylu’dan bilgi istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gebzeli - valla ne afganlı ne suriyeli nede başka sığınmacılar senin kadar güvensiz değil iç işleri bakanlığının görevi türk vatandaşlarını öncelikle çok ivedi olarak senden korumak hatta ev hapsi verip ayağınada alarm takıp bahçeden çıkmanı bile engellemek o kadar güvenin var hatta kendinede bir iyilik yap asla her hanki bir konuda gaganı açma
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.