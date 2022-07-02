02 Tem 2022 - 14:47- Siyaset G: 02 Tem 2022 - 14:49

İYİ Parti’den sokak hayvanları için çözüm önerileri

İYİ Parti İl Teşkilatı Doğa ve Çevre Komisyonu hayvanları koruma kanunu, uygulamadaki eksiklikler ve çözüm önerileri ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada sokak hayvanlarının sorunları ve çözüm önerileri yer aldı
İYİ Parti’den sokak hayvanları için çözüm önerileri mask

İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı Doğa ve Çevre Komisyonu hayvanları koruma kanunu, uygulamadaki eksiklikler ve çözüm önerileri ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Komisyon adına Dr. Abdulkadir Erbağcı imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Belediyeler sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarını, rehabilite edilmesi, tedavi ve kısırlaştırılması amacıyla alıp, bakımevlerinde bakımlarını sağlamakla yükümlüdür. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz. Alışmış olduğu ortamdan başka bir yere bırakılan sokak hayvanları, sığınacağı, yemek ve su temin edebileceği yer bulmakta zorlanıp agresifleşmektedir. Geri dönmeye çalışırken pek çoğu ya trafik kazasında ölmektedir ya da uzun süre yiyecek bulamadığından hastalanıp ölmektedir” denildi.

ARAÇLARA TAKİP CİHAZI

Açıklamanın devamında ise, “Yasa koyucu, tüm bunları göz önünde bulundurarak alındıkları yere bırakılmalarını esas kılmış, ilçe sınırlarını dışına bırakılmasını da yasaklamıştır. Maalesef ilimizde, ilçe belediyelerinin bakımevinden geri aldıkları bu hayvanları kanuna muhalefet eder şekilde, başka ilçe sınırlarına bıraktıkları, hatta bu durumun ilçe belediyeleri arasında karşılıklı inatlaşmaya kadar vardığı duyumlarımız arasındadır. Tüm ilçe belediyeleri bu durumdan rahatsız olduklarını bildirmekle birlikte, kendileri de benzeri uygulamaları yapmaktan çekinmemektedirler. İlçe belediyelerinin bu amaçla tahsis edilmiş araçlarına araç takip cihazı takılarak, büyükşehir belediyeleri tarafından denetlenmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

02 Tem 2022 - 14:47 - Siyaset

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