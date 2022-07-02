Yıldızlı: Madımak’ı unutmayacak ve unutturmayacağız

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelen 33 aydının Madımak Oteli'nin ateşe verilerek öldürülmesinin 29'uncu yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Tam 29 yıl önce halkı kin ve nefrete iterek sokaklara dökenler, her daim barıştan, hoşgörüden, kardeşçe yaşamaktan yana olan güzel yürekli insanları Sivas Madımak Oteli’nde canice diri diri ateşe verdi. İdam cezasının kaldırılması sonrası 33 sanıktan 13’ünün serbest bırakıldığı, 7’sinin hala firari olması, yakalanamayan firarilerden birinin yıllar sonra Sivas’ta kendi evinde öldüğü ortaya çıkması, dosyasının zamana aşımına uğrayarak düşmesi ve daha nice suçluları aklama çabaları bugün hala yüreklerimizi yakıyor” dedi.

“MADIMAK’I UNUTMAYACAK VE UNUTTURMAYACAĞIZ”

Açıklamasını sürdüren Yıldızlı, “Bu ateşi bir nebze olsun söndürmek için ise hala adalet arayışımız sürüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdi ülkemizin en büyük utançlarından biri haline gelen bu insanlık dışı katliamın suçlularını cezalandırmak için mücadelesini sürdürecek, kendi içinde barındırmayacak ve o suçluları da onları saklayanları da elbet bulacaktır. Madımak’ı unutmayacak ve unutturmayacağız. Bir daha böyle bir acının veya benzerlerinin yaşanmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Madımak katliamında yiten her bir canımızı özlemle, hasretle ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.