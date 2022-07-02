Vali yavuz: Kocaeli deniz ve denizci kenti

1 Temmuz Kabotaj Bayramı münasebetiyle Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekçi ve Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Vali Seddar Yavuz 'u makamında ziyaret ettiler. Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette; Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekçi ve Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı münasebetiyle düzenlenen faaliyetler ve çalışmaları hakkında Vali Seddar Yavuz’a bilgi verdiler. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yavuz, “1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu Türk Denizciliğinin bağımsızlığı ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.
DENİZCİLİK SEKTÖRÜ
Deniz ve denizci kenti olan Kocaeli’mizin, ülke için katma değer yaratmada çok önemli bir işlevi bulunmaktadır. Deniz ulaşımındaki imkânlardan dolayı yatırımcılara ilimizde yatırım yapmak avantajlı gelmektedir. Bu avantajlı konumu ile birlikte denizcilik sektörünün güçlenen altyapısı, modern limanları, tersaneleri ve büyüyen deniz ticareti filosuyla her geçen gün ülke ekonomisine katkısı artmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, Türk denizciliğinin gelişmesinde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize şükranlarımı sunuyor, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.