Yarımca’daki sorun çözüme kavuşuyor

Körfez Yarımca sahiline inişin sağlandığı iki altgeçitteki su birikmesi sorunu çözüme kavuşuyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, yetkililerle birlikte bölgede başlatılan çalışmayı yerinde inceledi. Tren yolu altındaki geçişin deniz seviyesinin altında olması nedeniyle aşırı yağışlarda su birikintisi oluşuyor ve tehlike yaratıyordu.
DEV BORULAR DÖŞENİYOR
Çözüm için Alparslan Türkeş Stadı’nın içinden dev borular ile bölgedeki suyun denize deşarj edilmesi için hat döşenmeye başlandı. Başkan Söğüt, çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Aynı çalışmanın Yarımca Sahili’ne inen bir diğer hemzemin geçitte de uygulanacağını belirten Sağlık, “Aynı sorunu bir daha yaşamamak için gerekli adımları atıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.