Yarımca’daki sorun çözüme kavuşuyor

Körfez Yarımca sahiline inişin sağlandığı iki altgeçitteki su birikmesi sorunu çözüme kavuşuyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, yetkililerle birlikte bölgede başlatılan çalışmayı yerinde inceledi. Tren yolu altındaki geçişin deniz seviyesinin altında olması nedeniyle aşırı yağışlarda su birikintisi oluşuyor ve tehlike yaratıyordu.

DEV BORULAR DÖŞENİYOR

Çözüm için Alparslan Türkeş Stadı’nın içinden dev borular ile bölgedeki suyun denize deşarj edilmesi için hat döşenmeye başlandı. Başkan Söğüt, çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Aynı çalışmanın Yarımca Sahili’ne inen bir diğer hemzemin geçitte de uygulanacağını belirten Sağlık, “Aynı sorunu bir daha yaşamamak için gerekli adımları atıyoruz” dedi.