02 Tem 2022 - 15:44- Gündem G: 02 Tem 2022 - 15:49

Sivas katliamında yaşamını yitirenler 29. yılında anıldı

2 Temmuz 1993 günü Pir Sultan Abdal etkinliğine katılmak için gittikleri Sivas’taki Madımak Otelinde radikal İslamcı bir grup tarafından yakılarak katledilen çoğunluğu alevi 33 aydın, yazar ve şair ve 2 otel çalışanı,Kocaeli Cem Evleri Platformu üyeleri olan alevi dernekleri tarafından İzmit TavşantepeCemevindedüzenlenen etkinlikle anıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Sivas katliamında yaşamını yitirenler 29. yılında anıldı mask
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İzmit Tavşantepe Cemevi’nde düzenlenen anma etkinliğine CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Kocaeli Cem Evleri Platformu üyeleri olan dernekler ve yöneticileri ile dernek üyeleri katıldı. 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan anma etkinliğinde söz alan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi Tavşantepe Cem Evi Başkanı Ali Ekber İncesu, “29 yıl önce, 2 Temmuz 1993 günü insanlık tarihine bir utanç eklendi. 33 şair, yazar, müzisyen Pir Sultan Abdal etkinliğine katılmak için gittikleri Sivas’ta yakılarak katledildi. Vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü olan devlet gözü dönmüş bir kalabalığın 33 canı yakmasına sessiz kaldı. Polis ve askerin gözleri önünde binlerce kişi Madımak Otelinde Pir Sultan Abdal etkinliğine gelenlere saldırdı” dedi.

İNSANLIK SUÇUDUR

İncesu, “Tarihe kara bir sayfa olarak geçen katliamda yaşamlarını yitirdiler. Katliamın ardından katillerden hesap sorulamadığı gibi, tıpkı diğer katliamlarda olduğu gibi üzeri örtülmeye çalışıldı. Her zamanki gibi gerçekler gizlenmeye çalışılarak fatura Sivas’a giden aydınlara çıkartılmak istendi. Olayın gerçek failleri yargı önüne çıkartılmadı, katiller serbestçe dolaştılar, zaman aşımı ile 33 canın katledilmesi cezasız kaldı.Sivas katliamı insanların düşüncelerine, kimliklerine, farklılıklarına düşman olmanın yarattığı bir insanlık suçudur. 2 Temmuz 1993 günü insan olmayı bilmeyenlerin Madımak Otelinde gerçekleştirdiği katliama sessiz kalanlar, göz yumanlar, failleri savunanlar, katilleri yargılamayanlar bu insanlık suçunun ortaklarıdır” dedi.

SAYGIYLA ANIYORUZ

Son olarak İncesu, “Biz katliamların bir daha yaşanmaması için unutmaya karşı koyarak toplumsal hafızayı diri tutmaya devam edeceğiz. Yaşanan katliamları anlatacağız, aktaracağız. Çünkü bu ülke topraklarında yaşayan insanların dini, dili, yönelimi farklı diye, etnik kimliği, düşünceleri, inançları farklı diye, kendi sözlerini söyledi diye, haksızlığa karşı durdu diye ayrımcılığa, şiddete, katliama uğramaları son bulsun istiyoruz.Bu katliamları yaratan zihniyetle mücadele etmezsek, bu zihniyetten türeyen pratikleri teşhir etmezsek, bunları karşımıza almazsak Madımak yanmaya devam edecek ve yeni katliamlar kaçınılmaz olacaktır. Biz, insanlık suçu olan ayrımcılığa karşı duracağımızı,  katliamları yaratan zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgularken Sivas katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyoruz ve onlara söz veriyoruz; bu topraklarda yaşanan katliamların unutulmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu. Etkinlikte, katliamda yaşamını yitirenlerin şiirleri ve türküleri seslendirilirken davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

TARİHE “MADIMAK KATLİAMI” OLARAK GEÇTİ

Tarihe Madımak Katliamı olarak geçen olayda, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta süren Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında, bir grup radikal İslamcı provokatörün başını çektiği olaylar zinciri sonrasında Madımak Oteli ateşe verilmiş, 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanı otelde yanarak ya da dumandan boğularak canlarını yitirmişti. Aziz Nesin gibi otelde bulunan yazar ve aydınlardan bazıları ise katliamdan kıl payı kurtulmuştu. 2 Temmuz günü sanatçı ve şairlerden oluşan grup, Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak için Sivas’a gitti. Aziz Nesin, Behçet Aysan, Metin Altıok, Hasret Gültekin, Nesimi Çimen, Asım Bezirci de grubun içindeydi.

10 BİN KİŞİLİK KALABALIK GRUP SALDIRMIŞTI

Katliamdan saatler önce kentte bir bildiri dağıtılmış, Aziz Nesin’in yazısı ve Salman Rüşdi'nin “Şeytan Ayetleri” kitabından bahsedilerek Nesin hedef gösterilmişti.2 Temmuz günü cuma namazının ardından yürüyüş başladı. Laiklik karşıtı sloganlar atan grup, önce “Halk Ozanları” heykelini yıktı. Gözü dönmüş kalabalık kısa sürede 10 bin kişiye ulaştı. Madımak Oteli'nin önündeki araçları ateşe veren eylemcilerin içindeki bir grup daha sonra da otelin içinde yangın çıkardı. Valiliğin talimatı ile olay yerine sevk edilen polis ve asker olaylara müdahalede yetersiz kalınca 33 sanatçı ve aydın ile 2 otel görevlisi, 2 de saldırgan olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti.

02 Tem 2022 - 15:44 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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