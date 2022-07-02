YRP’li Kılıç: LGBT sapıklığı, dış güçlerin projesi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, yönetimi ile bir araya gelerek gündeme dair açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada YRP Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, “Birinci olarak eğitim sistemi ve müfredatın mutlaka ıslah edilmesi gerekiyor. Materyalist ve dünyacı bir müfredat gençlerimizi perişan ediyor. Bilimsel kalitesi yüksek bir nesil yetiştirirken, aynı zamanda ahlaki ve manevi kalitesi yüksek bir nesil yetiştirecek bir müfredat hayata geçirilmeli. İkinci adım olarak medyanın mutlaka ıslah edilmesi lazım. Yarışma programları, diziler, ücretli dijital ortamlar gençlerimizi felakete sürüklüyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN HER KÖŞESİNDEN DUYULMAKTADIR”

Milletin iktidarın yanı sıra altılı masadan da umudunu kestiğini kaydeden Kılıç, “İktidarın çığ gibi büyüyen problemlere çözüm üretmekte acze düştüğünü gören vatandaşlarımız, 6’lı masa denilen yapıdan da zaten çok az olan ümitlerini tamamen yitirmiş durumdadır. Masayı oluşturan partiler arasında büyük sıkıntılar vardır ve bu sıkıntılar gerek genel başkanların gerekse diğer parti yöneticilerinin değerlendirmelerine yansımaktadır. Her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtılar, Türkiye’nin her köşesinden duyulmaktadır” dedi.

“GENÇLER UYUŞTURUCUNUN PENÇESİNDE”

Maddi kalkınma hamlelerinin yanında manevi kalkınmanın öneminin altını çizen Kılıç, “Gençler uyuşturucunun pençesinde. Deizm, ateizm gibi felaketler gençler arasında almış başını gidiyor. Aynı zamanda da Allah’ın lanetine vesile olacak LGBT sapkınlığı dış güçler eliyle toplumumuzun dibine bir dinamit olarak yerleştirilmek isteniyor. Cinsiyetsiz, ailesiz bir toplum isteniyor. Bu LGBT sapkınlığına ecdat yadigarı, İslam’a 1000 sene bayraktarlık etmiş bu topraklarda geçit vermeyeceğimizi bununla mücadele edeceğimizi bütün Türkiye’ye ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.