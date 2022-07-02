“Türkiye'nin geleceği, batının elinde olsun isteyenler var”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Eyüp Sultan Caddesi’nde yer alan Fatih Camisi cemaatiyle bir araya geldi. Ziyarette AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, BaşiskeleBelediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Koral’da yer aldı. Fatih Camisi’nde vatandaşlarla birlikte çay içen ve sohbet eden Başkan Büyükakın, “Milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Samimiyetle ortaya koyduğumuz eserler halkımızın takdirini alıyor. Halkımızın daha fazla duasına talibiz. Çok şükür dualarını da alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kadroları da vatandaşına hizmet etmek ve dua almak için gayret etmektedir” ifadelerini sarf etti.
“TÜRKİYE BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMASIN”
Ahmet Sarı’yı ziyaret eden Başkan Büyükakın, “Türkiye'nin geleceği, batının ve ülkemizin gelişmesi ile kalkınmasını istemeyenlerin elinde olsun isteyenler var. Tek arzuları var, Türkiye bağımlılıklardan kurtulmasın. Ama başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, enerjide, yüksek teknolojide ve her alanda dışa bağımlılıktan sıyrılarak, güçlü bir konuma geliyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.