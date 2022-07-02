02 Tem 2022 - 16:46- Yaşam G: 02 Tem 2022 - 16:48

Onur ve Emine, rüya gibi bir düğünle evlendi

DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt’un oğlu Onur ve Ahmet-Şükran Özen çiftinin kızı Emine Burçin, bir ömür mutluluğa “evet” dedi
Onur ve Emine, rüya gibi bir düğünle evlendi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt ile Sema Bozkurt çiftinin oğlu Onur, Ahmet-Şükran Özen çiftinin kızı Emine Burçin ile hayatını birleştirdi. Gençlerin düğün merasimi geçtiğimiz günlerde TRYP ByWyndham Otel’de gerçekleşen muhteşem düğün merasimine her iki ailenin yakınlarının yanı sıra kent ve ülke genelinden çok sayıda protokol mensubu da katıldı.

GELMEYENLER MESAJ GÖNDERDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın çelenk ve mesaj gönderdiği düğüne katılanlar arasında; AKP Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, DEVA Partisi GMYK Üyesi Ali Ufuk Yaşar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alican Kazgan, Körfez Karadenizliler Derneği Başkanı Hasan Yazıcı, Vanlılar Derneği Başkanı Feyat Yıldız, KOTSİAD Genel Başkanı Erkan Gül, Körfezli iş insanlarından, eski belediye ve il genel meclis üyesi Mehmet Allak, Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği Başkanı Nurettin Kaplan, Belediye Başkan Aday Adayı Bozkurt Uslu, DP Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, KSMMMO yönetim kurulundan Tülin Keçeci Güngör ve Hasan Malo, belediye başkan yardımcıları, DEVA Partisi’nin il yöneticilerinin yanı sıra tüm ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, kent genelinden çok sayıda oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ODTÜ’den çok sayıda öğretim görevlisi ile davetliler yer aldı. Ayrıca AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, eski milletvekili Muzaffer Baştopçu, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları İdris Şahin ve Mehmet Emin Ekmen de düğüne mesaj gönderdi.

İKİSİ DE ODTÜ’LÜ

Çiftin nikahını Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt kıyarken, şahitlikleri ise kalabalık bir protokol grubu üstlendi. Kıyılan nikah ve tamamlanan düğünün ardından gençler balayına gitti. Galatasaray Lisesi mezunu olan damat Onur Bozkurt, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ile Uzay Havacılık Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.ODTÜ’de öğretim üyesi olan Onur Bozkurt, şu anda İngiltere’de bulunan Imperial Üniversitesi’nde doktorasını yapıyor. Gelin Burçin Özen de yine ODTÜ Uzay ve Havacılık Mühendisliği’nden mezun oldu. Eşi Onur gibi ODTÜ’de öğretim üyesi olan Özen yine İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde doktorasını yapıyor.

02 Tem 2022 - 16:46 - Yaşam

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.352.887 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

ELEMANLAR ARANIYOR

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Şirketimiz Kocaeli Lastik San. A.Ş üretim bölümünde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen üretim işçisi ad...

KOLSAN

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kentsel Dönüşüm Sürecinde Anıl İnşaat Projeleri mask
Kentsel Dönüşüm Sürecinde Anıl İnşaat Projeleri
KOGACE ailesi lunaparkta eğlendi mask
KOGACE ailesi lunaparkta eğlendi
Küçük Ekiplerin Yeni Tercihi: Hazır Ofisler mask
Küçük Ekiplerin Yeni Tercihi: Hazır Ofisler
E-Ticaret mask
E-Ticaret
Farklı Güç Seçeneklerine Göre Avantajlı Jeneratör Fiyatları mask
Farklı Güç Seçeneklerine Göre Avantajlı Jeneratör Fiyatları
Kuruyemişte Geçmişten Gelen Lezzet Fıstıkçı 1957! mask
Kuruyemişte Geçmişten Gelen Lezzet Fıstıkçı 1957!
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL