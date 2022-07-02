Onur ve Emine, rüya gibi bir düğünle evlendi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt ile Sema Bozkurt çiftinin oğlu Onur, Ahmet-Şükran Özen çiftinin kızı Emine Burçin ile hayatını birleştirdi. Gençlerin düğün merasimi geçtiğimiz günlerde TRYP ByWyndham Otel’de gerçekleşen muhteşem düğün merasimine her iki ailenin yakınlarının yanı sıra kent ve ülke genelinden çok sayıda protokol mensubu da katıldı.

GELMEYENLER MESAJ GÖNDERDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın çelenk ve mesaj gönderdiği düğüne katılanlar arasında; AKP Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, DEVA Partisi GMYK Üyesi Ali Ufuk Yaşar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alican Kazgan, Körfez Karadenizliler Derneği Başkanı Hasan Yazıcı, Vanlılar Derneği Başkanı Feyat Yıldız, KOTSİAD Genel Başkanı Erkan Gül, Körfezli iş insanlarından, eski belediye ve il genel meclis üyesi Mehmet Allak, Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği Başkanı Nurettin Kaplan, Belediye Başkan Aday Adayı Bozkurt Uslu, DP Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, KSMMMO yönetim kurulundan Tülin Keçeci Güngör ve Hasan Malo, belediye başkan yardımcıları, DEVA Partisi’nin il yöneticilerinin yanı sıra tüm ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, kent genelinden çok sayıda oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ODTÜ’den çok sayıda öğretim görevlisi ile davetliler yer aldı. Ayrıca AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, eski milletvekili Muzaffer Baştopçu, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları İdris Şahin ve Mehmet Emin Ekmen de düğüne mesaj gönderdi.

İKİSİ DE ODTÜ’LÜ

Çiftin nikahını Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt kıyarken, şahitlikleri ise kalabalık bir protokol grubu üstlendi. Kıyılan nikah ve tamamlanan düğünün ardından gençler balayına gitti. Galatasaray Lisesi mezunu olan damat Onur Bozkurt, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ile Uzay Havacılık Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.ODTÜ’de öğretim üyesi olan Onur Bozkurt, şu anda İngiltere’de bulunan Imperial Üniversitesi’nde doktorasını yapıyor. Gelin Burçin Özen de yine ODTÜ Uzay ve Havacılık Mühendisliği’nden mezun oldu. Eşi Onur gibi ODTÜ’de öğretim üyesi olan Özen yine İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde doktorasını yapıyor.