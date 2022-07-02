02 Tem 2022 - 16:47- Gündem G: 02 Tem 2022 - 16:48

Bingöl: 2 Temmuz Katliamı, gerici bir isyandır

2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verildiği olayda yaşamını yitirenler için bir mesaj yayınlayan ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “2 Temmuz Katliamı, laik ve demokratik Cumhuriyet’e vurulan ağır bir darbedir. Tartışmasız, gerici bir isyandır” dedi
Bingöl: 2 Temmuz Katliamı, gerici bir isyandır mask

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verildiği olayda yaşamını yitirenler için bir mesaj yayınladı. Başkan Bingöl, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Sivas Katliamı’nın 29. yıl dönümünü büyük hüzünle ve acıyla idrak ediyoruz. 35 aydınımızı yakan zihniyet laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı Cumhuriyetimize saldırmıştı, bunu çok iyi biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş ve kuruluş sürecinin esaslarını Sivas Kongresi ile Sivas’ta ilan etmişti. Sivas, bu anlamda Cumhuriyet Devrimi’nin en önemli kavşağıdır. Önemli kalesidir, önemli kilometre taşıdır. ‘Cumhuriyet Sivas’ta kuruldu, Sivas’ta yıkılacak’ sloganlarını unutmadık. Oy uğruna Sivas’ta seyirci kalanlar, ülkemizi tek kişi yönetimine taşımış, parlamenter çoğulcu sistemi ortadan kaldırmış, meclisin itibarını yok etmiş ve Atatürk Devrimi kazanımlarına savaş açmıştır. 2 Temmuz Katliamı, laik ve demokratik Cumhuriyet’e vurulan ağır bir darbedir. Tartışmasız, gerici bir isyandır. Bu isyanın unutulması, unutturulması mümkün değildir.

“UNUTTURULMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Tüm bu nedenlerle, 2 Temmuz Katliamından çıkarılacak dersler çok önemlidir. Laiklik ilkesi; toplumsal barışın, huzurun ve bütünlüğümüzün vazgeçilmezidir. Gerici, bölücü, iş birlikçi güç odaklarına ve yapılanmalarına artık izin verilmeyecektir. Devrim Kanunları mutlaka uygulanacaktır. Parlamenter sisteme, özgürlükçü, çoğulcu siyasi yaşama yeniden geçilecektir. 2 Temmuz Katliamı’nda yitirdiğimiz aydınlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ailelerine, sevenlerine ve tüm ulusumuza tekrar sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bugün ki anti-laik unsurlar ile mücadelemize destek olmayanların, sadece Sivas Katliamı Anma Günü hazırlığı yapması benzeri karanlık günlere asla engel olmaz. Hatta cesaret verir.”

02 Tem 2022 - 16:47 - Gündem

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