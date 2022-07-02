Millet sürünüyor vekiller sefa sürüyor

Türkiye’nin yüzde 90’ınını yoksulluk sınırı altında ezildiği bir ortamda milletvekilleri, maaşlarına zam yaptı. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda hem iktidar hem de muhalefet milletvekilleri maaş artıyı önergesi üzerinde söz almadı. Bir dakikalık süre içinde maaş artışlarını içeren önerge okunup oylandı.Milletvekillerinin maaşı Temmuz ayında artarak 40 bin liradan 56 bin liraya yükselecek.

Eski meclis başkanları ve eski başbakanların emekli aylıkları 29 bin liraya, eski bakan ve emekli milletvekillerinin maaşları ise 18 bin liradan 27 bin liraya yükselecek.Bu artışlar 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihe kadar eski meclis başkanları, eski başbakanlar ve emekli milletvekilleri zamsız maaş alacaklar. Vatandaşlar maalesef ekonomik krizin altında ezilirken, milletvekilleri sefasını sürüyor.

56 BİN LİRA GÖREVDEKİ VEKİLLERİN MAAŞI

15 TEMMUZ’DAN İTİBAREN 56 BİN LİRA MAAŞ ALACAKLAR

Fikri IŞIK ( AKP)

İlyas ŞEKER (AKP)

Radiye S.KATIRCIOĞLU (AKP)

Mehmet Akif YILMAZ (AKP)

Sami ÇAKIR (AKP)

Cemil YAMAN (AKP)

Emine ZEYBEK (AKP)

Haydar AKAR ( CHP)

Tahsin TARHAN (CHP)

Saffet SANCAKLI (MHP)

Lütfü TÜRKKAN (İYİ Parti)

Ömer Faruk GERGERLİOĞLU (HDP)

15 OCAK 2023’TEN İTİBAREN 27 BİN LİRA MAAŞ ALACAKLAR

Eyüp AYAR (AKP)

Muzaffer BAŞTOPCU (AKP)

Nevzat DOĞAN (AKP)

Vecdi GÖNÜL (AKP)

Osman PEPE (AKP)

Sibel GÖNÜL (AKP)

Sefa SİRMEN (CHP)

İzzet ÇETİN (CHP)

Hikmet ERENKAYA (CHP)

Bekir YURDAGÜL (CHP)

Hurşit GÜNEŞ (CHP)

Kemal Köse (MHP)

Cumali DURMUŞ (İYİ PARTİ)

Nihat Ergün (DEVA)

Erol KÖSE (SODEP)

Sefer Ekşi (ANAP)

İbrahim ARTVİNLİ (DYP)

İsmail AMASYALI (DYP)

İsmail KALKANDELEN (DYP)

Kazım DİNÇ (DYP)

Halil ÇALIK (DSP)

Turan İMAMOĞLU (DSP)