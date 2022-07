Babacan Kocaeli’den seslendi; “Bu hükümet devam ettikçe kimse kazanamaz”

2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimine sıkı bir hazırlık yapan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 21 Mayıs tarihinde Gaziantep’te ilk büyük mitingini gerçekleştirmişti. Babacan, ikinci büyük mitingini Kocaeli Gebze’de gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde başlayan mitinge yüzlerce partili akın etti.

“BÜTÜN ENGELLEMELERE RAĞMEN”

Mitingde ilk konuşmayı ilçe başkanı Kemal Memiş gerçekleştirdi. Memiş konuşmasında, “Bugün burada tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bütün engellemelere rağmen, afişlerimizi parçalanmasına, billboard verişmemesine rağmen bu meydanı doldurduk. Gebze’nin hangi köşesini verirlerse versinler orası demokrasi meydanıdır. Bizi yalnız bırakmadığınız için, bütün baskılara rağmen yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar güneşin balçıkla sıvanmayacağını gösterdiniz. İyi ki varsınız. Demokrasi, atılım derhal bugün” dedi.

“KUTUPLARDA MİTİNG ALANI VERSELER DOLDURURUZ”

Ardından kürsüye çıkan il başkanı Adem Koç çıktı. Kalabalığı selamlayarak konuşmaya başlayan Koç, “Sizlerin varlığı bizlere güç veriyor. Bugün burada şu muhteşem coşkuyu ve kalabalığı gördükten sonra DEVA Partisine olan inancımız bir kez daha netleşti. Bu bize olan güvencin ve inancın göstergesidir. Başta Gebze olmak üzere bütün Kocaeli olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün engellemelere rağmen bugün toplandık. Kocaeli’nin öyle bir teşkilatı vardır ki kutuplarda miting alanı verseler orayı doldurur. Bizler sözümüzü tuttuk. Sizleri sevgi ve saygı ile bir kez daha selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“DEVA PARTİNİN OLDUĞU HER MEYDAN DEMOKRASİ MEYDANI”

Demokrasi, Atılım Derhal Bugün diyerek sözlerine başlayan Ali Babacan konuşmasında ilçeleri teker teker teker sayarak “merhaba” dedi. Babacan konuşan, “Şehrin ortasında; her türlü etkinliğin, mitingin düzenlendiği Gebze Kent Meydanı’nın bize vermediler, değil mi? Miting alanı olarak bize Gebze’nin en zor yerini gösterdiler, değil mi? Peki ne oldu? İktidara sesleniyorum: Bize yokuş yaptınız da ne oldu. Ben size demedim mi siz daha Deva teşkilatlarını tanımadınız demedim mi? Mitingi ta Fizan’da yapın deseler bizim teşkilatımız o mitingi yapar demedim mi? İşte meydan. Ne hesaplar yaptılar. Ne zorluklar çıkardılar. Reklamlarımızı iptal ettiler pankartlarımızı yırttılar. Her şeye rağmen buradayız. Beştepe izliyor musun? Türkiye’nin umudu sizlersiniz. Gaziantep de de her tülü zorluğu çıkarmışlardı. Bu kez de cevaplarını Gebze’de aldılar. Deva partinin olduğu her meydan demokrasi meydanı.

“SAHADA OLANLAR BELLİ SARAYDA OLANLAR BELLİ”

İşte sizler ülkesine sahip çıkan insanlarsınız. Biz hep beraber sahadayız. Sahada olanlar belli sarayda olanlar belli. Gelin bu demokrasi bayrağını hep beraber sizlerle taşıyalım hep beraber kazanalım. Ben milletimizin iradesine güveniyorum. Biz çocuğuna harçlık veremeyen annelerin yanındayız. Biz torunlarına hediye almak isteyip de alamayan nesnelerin yanındayız. Daha düne kadar aylık 2 bin 500 lira maaşla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan emeklilerin yanındayız. Biz açlık sınırının altında yaşayanların yanındayız. Biz sattığı malı yerine koyamayan esnafın yanındayız” dedi.

“TÜM İMKANLARIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ”

Türkiye’yi bu çukurdan gençler çıkaracak diyerek konuşmasına devam eden Babacan, “Bizler de ne zaman isterseniz yanındayız. Gençlerimizin kaygılarını endişelerinizi çok iyi biliyorum. Sonra kafamı kaldırıp dünyaya bakıyorum, Dünyaya bakıyorum, Avrupa’daki gençlere bakıyorum. Oralarda gençler sınırsız bir hayat hakkı var. Buradaki kaygı endişe oralarda yok. Siz bun içinize sindiriyor muşunu? Bu reva değil. Elin Avrupalısı elin Asyalısı bizim gençlerimizden daha mı kabiliyetli? Hayır değil. O zaman onlar niye bizim gençlerimizden daha iyi bir hayat yaşıyor. Oralarda kimse Tweet atıyor diye cezaevine girmiyor. O yüzden tüm imkanlarımızı ortaya koyacağız. Son model teknolojiler ile donatacağız. Hep beraber ilerleyeceğiz. Kadınlarla ilerleyeceğiz, Gençlerle ilerleyeceğiz. Teknoloji ile ilgili ne yapacağız. Telefon, tablet gibi tüm teknoloji ürünlerindeki vergileri düşüreceğiz.

BUNLARIN KAFASI SADECE RANTA ÇALIŞYIRO

Döviz kurlarında istikrarı sağlayacağız. Herkes internete ulaşsın diye geçler için interneti ücretsiz yapacağız. Çünkü gençlere hesap ödetilmez. Ek bütçe ile birlikte siz bu yıl devletin bütçesinde milyarca lira faiz ödüyor musunuz? Tarihin en yüksek faiz ödeyen hükümeti bu hükümet. Hesap ortada Faize ödedikleri paranın onda biri ile gençlerimiz yıl boyunca ücretsiz internet veriliyor. İnterneti hızlandıracağız. Fiber optik ağlar ile bu ülkeyi saracağız. Kanal İstanbul’un parasının 4’te birine tüm Türkiye’ye internet sağlamak mümkün. Bunların kafası sadece ranta çalışıyor. Gençlerin teknoloji ile buluşmaya ihtiyacı var. Bunu hep beraber yapacağız. Bu yatırımlardan tüm Türkiye yararlanacak. Twetter’da gezerken bile korkuyor gençler. Tweet atarsam hakkımda dava açılır diye korkuyor millet. Bunu deva partisinin ilk 90 dakikasında çözeceğiz.

“MUTLAK YOKSULLUK BİTECEK BU ÜLKEDE”

Deva Kadroları olarak bu memleketi kurtaracağız. İlk 90 dakikada bu ülkede nefes aldırmak mümkün. Bu ülkede kimse düşüncesinde dolayı, söylediğinden dolayı, like atmaktan dolayı herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacak. Gençler internetin sadece kullanıcısı olmayacak. Dijital dünyaya katkıları olacak. Daima ileri bakacağız. Gençler daha lisedeyken dünyayı yakalayacak. Gençler iki hafta önce sınava giren var? Ne kadar stres yaşadığınız biliyoruz. Biz gençlerin iki ayağını bir papuca sokmayacağız. Üniversite giriş sınavlarını bir kere değil birkaç kere yapacağız. Biz gençlere çalışacağız. Koca bir gelecek tek bir sınava sığmayacak. Bunlar hesap kitap bilmediği için ülke bu vaziyette. Anne babalar işsiz genç yetiştirmek için mi çabalıyor? Mutlak yoksulluk bitecek bu ülkede.

“BU İKTİDAR DEVAM ETTİKÇE TÜRKİYE’DE KİMSE KAZANAMAZ”

Kocaeli sanayimizin göz bebeği. Gel bir de sanayiciye sor. Geçen sene ülkede sanayi durdu. Bu kış ilk defa sanayi durdu ülkede. Ülkeyi rast gele yönetiyorlar. Bunların bu ülke için A planı bile yok. Bunlar resmen sermaye kontrolü yapmaya başlıyor. Ekonomiyi cilalı taş devrine getirdiler. Ahtapot gibiler. Milleti 4 bir yandan sarıyorlar. Bu iktidar devam ettikçe Türkiye’de kimse kazanamaz. Herkes kaybeder. Başkanlık sistemi başladığından beri her şey kötüye gidiyor.

“EMANETİ TESLİM ALMAYA GELİYORUZ”

Erdoğan sürekli umut tacirliği yapıyor. 4 yıl oldu. Sıkıştı mı aha petrol bulduk, aha doğalgaz bulduk diyorlar. Geçenlerde jelibon rezervi de bulmuşlar. Onlar kendi saçmalıklarına kendileri de inanır hale geldiler. Değişen hiçbir şey yok. 4 yıldır aynı şeyi tekrar ediyorlar. Panik haline bütün tuşlara basıyorlar. Ağızları ile kuş tutuşalar başaramazlar. Bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar, bilmediklerini de bilmiyorlar. Ülkeyi yönetenlerin gözü boş. Onların gözlerinde bir şey kalmamış. Merkez banaksın arkasında 130 milyar dolar sattıkları yetmedi son 6 ayda 60 milyar daha sattılar. Bu milletin emeğini yok ettiniz. Emaneti teslim almaya geliyoruz. Ekonomiyi biri bakkal çırağına verseniz bundan iyi yönetirler.

“ENFLASYON EN BÜYÜK HIRSIZLIKTIR”

Kocaeli’de geçen sene ekmeği 2 liradan satıyorlar bugün 4 liradan satılıyor. Fırıncı ne yapsın. Suç fırıncıda değil. Asgari ücreti dün 5 bin 500 lira yaptılar. 2013 yılında 1 gram altın 80 lira. O yılda 10 gram altın alabiliyormuşuz. Dün açıkladıkları asgari ücret ile 5 buçuk gram altın alınabiliyor. 4 buçuk gram altın asgari ücretliden çalındı. Asgari ücretin alım gücü paspas oldu. 200 lira 2009 yılında tedavüle çıktı. 123 dolar ediyordu. Bugün ise 12 dolar. Bu 200 liradan çalınan 111 dolar nerede? Yazıktır. Enflasyon en büyük hırsızlıktır. Herkesin cebinden çalıyorsunuz. Şuanda enflasyon en az yüzde 150. Siz seçim günü DEVA’nın altına evet mührünü basın gerisi bizde. Tereyağından kıl çeker gibi çözeceğiz.

“SÖZ VERİNCE TUTARIM”

DEVA iktidarında; tatile gitmek, araba almak, ev almak hayal olmayacak. Hepsi gerçek olacak. Türkiye’nin yıldızını parlatacağız. Bakın söz veriyorum. Türkiye’yi bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız. Beni biliyorsunuz, öyle çok sık söz vermem. Söz verince de tutarım. Size DEVA sözü veriyorum: Ülkemizi bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız. Ben sizlere huzuru vadediyorum. Sevgiyi vadediyorum. Siyasete yeniden seviye kazandırmayı vadediyorum.

35 CANIMIZI SEVGİ İLE ANIYORUM

Bugün bildiğiniz gibi, Madımak katliamının yıldönümü. Tarihimizdeki en acı olaylardan birinin yıldönümü. Bu katliamda aramızdan koparılan 35 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Devirleri daim olsun. Madımak’ın yarası hala sarılmayı bekliyor. Farkındayız. Biz hakikatın izinden ayrılmayacağız. Daima adaletin peşinde koşacağız. Biz yarınları, saygı ve eşit vatandaşlık temelinde kuracağız. Sünni-Alevi hiç fark etmez. Türk-Kürt hiç fark etmez.

METRO’YU DAVULLARLA ZURNALARLA AÇACAĞIZ

Kocaeli’nin, özellikle de Dilovası’nın can yakan bir sorunu var. Evet, hava kirliliği var. Türkiye ortalamasının tam 2,5 katı. Bu işi çözmek zorundayız. Havamızı, suyumuzu temiz tutmak zorundayız. Bunlar bizim yeşil çizgilerimiz. Üretim tesislerini denetleyeceğiz. Ülkemizin her köşesini yaşanabilir hale getireceğiz. Yine Gebze’ye senelerdir söz verdikleri, bir türlü bitiremedikleri metro projesi var. İnşallah o işi bitirmek de bize nasip olacak. Metroyu davullarla, zurnalarla hep beraber açacağız.