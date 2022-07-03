Derin Demirsoy tarihe geçti

Derin Demirsoy, İsveç’te Tarih Yazdı! 16 yıl sonra “Longines Global Champions Tour’u” kazanan ilk Türk oldu!
FAVORİLERİ GERİDE BIRAKTI
Longines Global Champions Tour, İsveç'in başkenti Stokholm'de düzenlendi. 1.50 metre yüksekliğindeki Equestrian Stockholm yarışmasında Milli Sporcumuz Derin Demirsoy “Elzas” isimli atı ile birinci oldu. Demirsoy, zamana karşı koşulan prestijli yarışmayı 59.92 saniyede hatasız bitirerek birinci olurken, Henrick Von Eckermann, Scott Brash, Bertram Allen gibi dünyaca ünlü binicileri geride bıraktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.