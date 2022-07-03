İzmit’te havuzlar doldu taştı!

İzmit Belediyesi Spor işleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında yaz döneminin ilk dersleri başladı. Proje kapsamında İzmit Belediyesi kapalı yüzme havuzunda 7-14 yaş arası çocuklar uzman antrenörler eşliğinde 2 ay boyunca haftada iki gün yüzme eğitimi alıyor. Eğitimler Salı – Perşembe ve Çarşamba – Cuma olarak iki grup şeklinde verilecek.