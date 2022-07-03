Okumak güzeldir

Kadın futbolunun sadece Kocaeli’deki değil Türkiye’deki lokomotifi olan Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sadece sahada değil, sosyal sportif, teorik eğitimlerle de hizmet veriyor. Son olarak gerçekleştirilen etkinlikte antrenman öncesi sporcular 1 saat boyunca kitap okudu. Kulüp açıklamasında “Kitaplarımızla çok daha geliştik. 1 saat kitap okuyarak birçok şey kazandık. Okumak çok güzel” ifadelerine yer verdi.