Karamürsel’de Psikolojik Danışmanlık Merkezi açıldı

Karamürsel’de hizmet verecek olan Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin açılışı yapıldı. Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır’ın kızı Psikolog Rüveyda Çakır’ın sahibi olduğu Psikolojik Danışmanlık Merkezi 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi Özçınar Apartmanı’nda törenle faaliyete başladı. Karamürsel İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu’nun yaptırdığı duanın ardından Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin açılışına;Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya ve Psikolojik Danışman Rüveyda Çakır birlikte gerçekleştirdi.

BİRÇOK MİSAFİR KATILDI

Açılışa İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, İlçe Gençlik Spor Müdürü Çetin Yıldız, Karamürsel İYİ Parti İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, meclis üyeleri, STK temsilcileri, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve misafirler katıldı.

“HAYATLARINA DOKUNMAK”

Misafirleriyle yakından ilgilenen Rüveyda Çakır, “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nü Rize’de okudum. Ardından, Amiral Karamürsel İlkokulu'nda özel eğitim alanında çalışmalarımı yürüttüm. 2021 yılında Aile Danışmanı unvanını almaya hak kazandım. Oyun Terapisi, Çocuk Terapisi, Yetişkin Terapisi Aile Terapisi, Kriz, Travma ve Yas Danışmanlığı alanında uzmanlıklarım bulunmaktadır.Öncelikli hedefim, danışanlarımın hayatlarına dokunmaktır. Bu nedenle, davranışsal ve duygusal zorlukları olan bireyler için en güncel ve kanıta dayalı uygulamaları kullanarak, toplumda daha aktif, üretken kişilikler olmalarına yardımcı olmaktır” dedi.