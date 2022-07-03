Başkan Aygün projeleri inceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bölgeye hitap eden üç önemli projeyi hayata geçirirken beraberinde MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ile birlikte köylere giderek incelemelerde bulundu. Başkan Aygün, ilk olarak bölgeye ekonomik anlamda çok önemli bir değer katacak olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. İçerisinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisi’ni barındıran tarımsal kalkınma hamlesi ekonomi ve istihdama önemli oranda katkı sunacak. Aygün ve Çöpoğlu’nun köylerde yaptığı temaslarda ikinci ziyaret noktası ise Çancılar Mevkii’nde yer alan Taşköprü Kadın Emeği Merkezi oldu. Burada yapılan son düzenlemeleri inceleyen Başkan Aygün, tesisin bölgedeki girişimci kadınların hizmetinde olduğunu ifade etti.

TAHTALI GÖLETİ DOĞA PARK

Başkan Aygün, köylerdeki ziyaretlerinde son olarak Tahtalı Göleti Doğa Park projesinde devam eden çalışmaları inceledi. Gölet çevresinde yapılan ilk etap düzenlemeleri ile bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletler tamamlanmış, ardından rekreasyon alanındaki mangal yerleri halkın kullanıma sunulmuştu. Tahtalı Göleti Doğa Park projesi kapsamında bölgedeki ikinci etap çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor.

HİZMETE SUNULACAK

Proje ile birlikte bölgede misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restaurant, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisinin yapımına devam ediliyor. Yaklaşık 8 bin m2 alan üzerinde yapılan bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise üçüncü etap düzenlemelerine geçilecek. Son olarak bölgeye yapılacak karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Doğa Park projesi tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.